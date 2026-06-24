Развожаєв повідомив про часткове відновлення електропостачання Севастополя

Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив близько 9:30 24 червня, що енергетикам вдалося відновити електропостачання у віддалених районах міста – йдеться про Північну сторону, Інкерман, Качу, ще кілька поселень і Севастопольську зону Південного узбережжя Крим.

За його словами, «енергетики працюють без перерви від моменту атаки», «завдання складне», тому Развожаєв просить севастопольців «набратися терпіння».

«Найскладніше ситуація в Ленінському та Гагаринському районах – електрики не буде до вечора, фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу енергії», – твердить російський очільник окупованого Севастополя.

Раніше 24 червня Развожаєв заявляв, що в місті повністю зникло світло після нічного удару українських сил по енергетичній інфраструктурі.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників вказує, що по головній електропідстанції Севастополя удосвіта 24 червня було «шість-сім прильотів», внаслідок чого виникла пожежа, дим від якої видно на багато кілометрів.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Військові й енергетичні об’єкти окупованого Росією Криму, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, на півострові через дефіцит пального заборонили продаж цивільним бензину, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом стоїть довжелезна черга з автомобілів тих, хто хоче виїхати з Криму в Росію. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

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Зокрема, за даними Сил безпілотних систем, вночі проти 23 червня українські дрони «відпрацювали» по понад 60 російських цілях. Внаслідок удару напередодні пожежа вирувала на ТЕЦ у Керчі, а українські сили повідомили про руйнування залізничного моста через Північнокримський канал в окупованому Криму (що підтверджують супутникові знімки).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».