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У Криму вводять низку обмежень та графіки відключення електроенергії на тлі ударів ЗСУ

У Криму вводять низку обмежень та графіки відключення електроенергії на тлі ударів ЗСУ
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У Криму вводять низку обмежень та графіки відключення електроенергії на тлі ударів ЗСУ

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На тлі останніх українських ударів по Криму на півострові вводять нові обмеження щодо роботи громадського транспорту та громадського харчування. Також діють графіки відключень електроенергії, тимчасові обмеження на продаж бензину та припинення заїздів до дитячих таборів.

Міноборони України, коментуючи останні удари, заявило: «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Крим буде островом». Останню тезу нещодавно озвучив і міністр оборони України Михайло Федоров. На що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів, що «не зовсім розуміє, як він збирається це зробити».

Сили оборони України вже другий місяць завдають ударів по ключових транспортних артеріях, які ведуть до Криму з Росії, інфраструктуру, військові об'єкти РФ. У більшості випадків російська влада не підтверджує попадання, навіть якщо їх вдається верифікувати.

Що відбувається у Криму зараз – дивіться у відео Радіо Свобода.

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