У Криму вводять низку обмежень та графіки відключення електроенергії на тлі ударів ЗСУ

Міноборони України, коментуючи останні удари, заявило: «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Крим буде островом». Останню тезу нещодавно озвучив і міністр оборони України Михайло Федоров. На що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів, що «не зовсім розуміє, як він збирається це зробити».

Сили оборони України вже другий місяць завдають ударів по ключових транспортних артеріях, які ведуть до Криму з Росії, інфраструктуру, військові об'єкти РФ. У більшості випадків російська влада не підтверджує попадання, навіть якщо їх вдається верифікувати.

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