США послабили санкції щодо іранської нафти на 60 днів

Казначейство Сполучених Штатів видало тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти – про це повідомив голова Міністерства фінансів США Скотт Бессент 22 червня.

«Відповідно до продуктивних переговорів у Швейцарії, Іран зобов’язався забезпечити вільний і відкритий транзит в Ормузькій протоці і дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в’їзд до своєї країни. В рамках цієї програми Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну генеральну ліцензію, що дозволяє видобуток, постачання та продаж іранської нафти», – написав він.





Ліцензію видали на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписане США та Іраном 17 червня. Текст документа передбачав, що казначейство зобов’язується після його підписання надати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг.

Підписаний меморандум про взаєморозуміння містить 14 пунктів. Негайно набувають чинності припинення вогню по всіх фронтах (включно з Ліваном, де Ізраїль веде операції проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла», визнаного в США та Ізраїлі терористичним), а також відкриття Ормузької протоки без обмежень на найближчі 60 днів і поступове зняття морської блокади Ірану.





Іран у документі підтверджує, що «ніколи не вироблятиме ядерну зброю». Сторони домовилися, що всі пов’язані з ядерною програмою питання, у тому числі доля збагаченого урану, будуть розглянуті в остаточній угоді, яку розраховують досягти протягом 60 днів. Також протягом цього часу буде розроблено механізм функціонування Ормузької протоки.

Раніше іранська нафта була під американськими санкціями. У березні 2026 року, на тлі американо-ізраїльської війни проти Ірану, казначейство вже видавало тимчасову 30-денну ліцензію на продаж іранської нафти, що була на суднах, щоб знизити ціни, які злетіли понад 100 доларів за барель.