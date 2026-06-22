Венс заявив, що Тегеран погодився дозволити інспекторам МАГАТЕ повернутися до Ірану

Віцепрезидент CША Джей Ді Венс заявив, що Іран погодився дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), наглядового органу ООН, повернутися до країни.



«Це перший крок до остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані», – сказав він на пресконференції у Швейцарії.

МАГАТЕ наразі не реагувало на цю заяву.



У 8 пункті Меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном згадується про нагляд МАГАТЕ над утилізацією накопиченого збагаченого матеріалу.



Спостерігачі МАГАТЕ діяли в Ірані в рамках ядерної угоди, підписаної адміністрацією експрезидента Барака Обами, яку президент Трамп розірвав. Але Іран заборонив доступ інспекторам минулого року після того, як Сполучені Штати та Ізраїль атакували його ядерні об'єкти.

10 червня Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35 країн, ухвалила підтримувану США резолюцію, яка вимагає від Ірану озвучити, якими є його залишки збагаченого урану, і дозволити інспекторам в’їхати до країни.

За оцінками, Іран володіє близько 440 кілограмами урану, збагаченого приблизно до 60 відсотків, чого достатньо для створення ядерної зброї.



