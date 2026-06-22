Посередники заявили про прогрес на переговорах Ірану і США

Пакистан і Катар, які виступають посередниками в мирних переговорах між США та Іраном, оприлюднили спільну заяву і зазначили, що діалог відбувся в «позитивній та конструктивній атмосфері», а сторони досягли «обнадійливого прогресу».

За повідомленням, США та Іран домовилися створити Комітет високого рівня для забезпечення «політичного нагляду за посередницьким процесом».

Учасники переговорів регулярно звітуватимуть перед цим комітетом і очолюватимуть робочі групи, які зосередяться «на ядерних питаннях, санкціях, а також групу з моніторингу та врегулювання спорів для забезпечення ефективного виконання (меморандуму про взаєморозуміння) та інших питань».

Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть до кінця цього тижня у Швейцарії.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що делегації США та Ірану обговорили підготовку до переговорів з метою укладення остаточної угоди. За його словами, які цитує CNN, делегації у Швейцарії обговорили питання, необхідні для початку остаточних переговорів, зокрема розморожування заморожених активів Ірану та отримання винятків із санкцій на продаж іранської нафти. Багаї також говорить про досягнення «значного прогресу», а також про те, що США та Іран домовилися про необхідність гарантування безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 21 червня прибув до Швейцарії, де взяв участь у переговорах із іранською делегацією за участю посередників із Пакистану та Катару.

Іранську делегацію очолює керівник парламенту Мохаммад Галібаф, у ній також є міністр закордонних справ Аббас Арагчі. В американській делегації перебувають спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, вони прибули до Швейцарії раніше. Також до Швейцарії прибули прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф та фельдмаршал Асім Мунір, які є ключовими посередниками.

За словами Венса, переговори можуть тривати не один день і зосередяться на двох питаннях – про ядерну програму Ірану та ситуацію в Лівані.