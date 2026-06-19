МЗС Швейцарії заявило про перенесення запланованих переговорів між США й Іраном

Переговори між Сполученими Штатами й Іраном, заплановані на 19 червня у швейцарському курортному місті Бюрґеншток, не відбудуться, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Швейцарії, опублікованій 19 червня.

«Заплановані переговори між США, Іраном, Катаром і Пакистаном були перенесені», – йдеться у заяві.

«Швейцарія, як і раніше, готова сприяти цим переговорам. Відповідна підготовча робота в Бюрґенштоку триває. Наразі додаткової інформації надати не можна», – йдеться в повідомленні.

Це оголошення з’явилося після нічних коментарів речника Білого дому про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував заплановану поїздку до Швейцарії, де він мав зустрітися з іранськими представниками, щоб розпочати переговори щодо мирної угоди, яка б припинила їхню війну.

Білий дім назвав логістичні проблеми причиною перенесення поїздки Венса.

Зустріч була запланована лише через два дні після того, як лідери двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому викладені кроки для припинення війни на Близькому Сході. 60-денний період для переговорів щодо ширшої мирної угоди розпочався 18 червня.