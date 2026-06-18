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Новини | Міжнародні

США й Іран підписали угоду, спрямовану на припинення війни

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«Я підписав її у Версалі», – сказав Трамп, який разом з іншими лідерами був присутній на саміті «Групи семи» (G7) у Франції
«Я підписав її у Версалі», – сказав Трамп, який разом з іншими лідерами був присутній на саміті «Групи семи» (G7) у Франції

Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду, спрямовану на припинення тримісячної війни на Близькому Сході.

«Я підписав її у Версалі», – сказав Трамп, який разом з іншими лідерами був присутній на саміті «Групи семи» (G7) у Франції. Це згодом підтвердив Білий дім.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї, якого цитує державне інформаційне агентство IRNA, заявив, що документ «був фіналізований підписами президентів».

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, який був посередником в укладенні угоди, написав у соцмережі X, що вона «набуває чинності негайно».

«Як перший крок, Ісламська Республіка Іран негайно відкриє Ормузьку протоку, а Сполучені Штати Америки негайно знімуть морську блокаду», – зазначив Шаріф.

Раніше планувалося, що офіційна церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння між США й Іраном відбудеться в Женеві 19 червня. Про підписання рамкової угоди в електронному вигляді стало відомо 15 червня. Іран заявив, що особиста церемонія підписання меморандуму більше не потрібна. Але Шаріф сказав, що вона пройде 19 червня в Швейцарії, і почнуться технічні переговори.

Меморандум із 14 пунктів, який є лише тимчасовою угодою, передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства і припинення військово-морської блокади США щодо Ірану – повідомили 17 червня журналістам посадовці США.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан із підписаним документом
Президент Ірану Масуд Пезешкіан із підписаним документом

Після підписання обидві сторони зобов’язуються домовитися про остаточне врегулювання протягом 60 днів, яке включає обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США щодо Ісламської республіки, заявили американські чиновники.

«Це, по суті, угода, яка дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов’язує іранців знищити ядерний арсенал, а потім дає нам шанс», – сказав один високопосадовець США.

Напередодні Трамп заявляв, що готовий «розбомбити» Іран, якщо він порушить угоду.

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