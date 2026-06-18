США й Іран підписали угоду, спрямовану на припинення війни

Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду, спрямовану на припинення тримісячної війни на Близькому Сході.

«Я підписав її у Версалі», – сказав Трамп, який разом з іншими лідерами був присутній на саміті «Групи семи» (G7) у Франції. Це згодом підтвердив Білий дім.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї, якого цитує державне інформаційне агентство IRNA, заявив, що документ «був фіналізований підписами президентів».

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, який був посередником в укладенні угоди, написав у соцмережі X, що вона «набуває чинності негайно».

«Як перший крок, Ісламська Республіка Іран негайно відкриє Ормузьку протоку, а Сполучені Штати Америки негайно знімуть морську блокаду», – зазначив Шаріф.

Раніше планувалося, що офіційна церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння між США й Іраном відбудеться в Женеві 19 червня. Про підписання рамкової угоди в електронному вигляді стало відомо 15 червня. Іран заявив, що особиста церемонія підписання меморандуму більше не потрібна. Але Шаріф сказав, що вона пройде 19 червня в Швейцарії, і почнуться технічні переговори.

Меморандум із 14 пунктів, який є лише тимчасовою угодою, передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства і припинення військово-морської блокади США щодо Ірану – повідомили 17 червня журналістам посадовці США.

Після підписання обидві сторони зобов’язуються домовитися про остаточне врегулювання протягом 60 днів, яке включає обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США щодо Ісламської республіки, заявили американські чиновники.

«Це, по суті, угода, яка дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов’язує іранців знищити ядерний арсенал, а потім дає нам шанс», – сказав один високопосадовець США.

Напередодні Трамп заявляв, що готовий «розбомбити» Іран, якщо він порушить угоду.