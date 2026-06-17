Трамп погрожує новими ударами по Ірану, якщо йому «не сподобається» угода

Президент США Дональд Трамп погрожує продовженням воєнних дій проти Ірану в разі, якщо йому «не сподобається» меморандум. Про це він сказав на саміті «Групи семи» (G7) у Франції 17 червня, пишуть Reuters та Sky News.

«Це меморандум про взаєморозуміння. Якщо він мені не сподобається, ми знову почнемо стріляти в них і скидати бомби їм на голови. Якщо вони не поводитимуться добре, ми відразу ж повернемося до скидання бомб», – сказав Трамп.

Як відзначає Sky News, це сталося невдовзі після того, як Трамп знову заявив, що вважає потенційні домовленості «відмінною угодою з багатьох причин».

За словами американського президента, угоду між двома країнами не слід вважати остаточною. Крім того, підписання документа не має на увазі негайного зняття санкцій з Ірану, додав Трамп.

Раніше агентство Bloomberg і телеканал «Аль-Арабія» опублікували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів, які Вашингтон і Тегеран мають намір підписати 19 червня у Швейцарії.

Документ передбачає припинення вогню, у тому числі в Лівані, на 60 днів із можливістю його продовження для досягнення остаточної угоди щодо ядерної програми Ірану.

Іран на ці 60 днів має зняти блокаду в Ормузькій протоці та прибрати міни. США мають зняти морську блокаду Ірану протягом 30 днів та вивести війська протягом 30 днів після досягнення фінальної угоди.

Іран у документі підтверджує, що «ніколи не вироблятиме ядерну зброю». Сторони домовилися, що всі пов'язані з ядерною програмою питання, зокрема доля збагаченого урану, будуть розглянуті в остаточній угоді. У разі його досягнення Сполучені Штати зобов'язуються спільно з регіональними партнерами розробити план відновлення та економічного розвитку Ірану, забезпечивши при цьому фінансування у розмірі не менш як 300 мільярдів доларів, а також скасувати «всі види санкцій», включно з резолюціями Ради безпеки ООН та рішеннями МАГАТЕ.

Крім того, США зобов'язуються розблокувати заморожені активи Ірану та зробити їх повністю доступними для використання Тегераном. При цьому США вже після підписання меморандуму, тобто до завершення переговорів щодо ядерної програми, фактично зупинять санкції проти Ірану в нафтовій сфері.

Іранське інформагентство Tasnim із посиланням на джерело в іранській переговорній команді стверджує, що опублікований у пресі текст меморандуму має безліч неточностей, наприклад, у пункті про Ормузьку протоку.



