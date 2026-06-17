Венс: текст меморандуму з Іраном не оприлюднили через «чутливі питання»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що уряд Сполучених Штатів ще не оприлюднив текст свого меморандуму про взаєморозуміння з Іраном через наявні чутливі дипломатичні питання, що стосуються як Тегерана, так і регіональних посередників.

Виступаючи на «Шоу Мегін Келлі» 16 червня, Венс сказав, що «існують деякі чутливі дипломатичні питання», і що Іран разом із посередниками, включаючи Пакистан і Катар, попросив Вашингтон обережно продовжувати цей процес.

«В арабському й мусульманському світі є чутливі питання, до яких ми намагаємося бути уважними», – сказав Венс, пояснюючи затримку з публікацією документа.

Він також наголосив, що меморандум є лише попередніми рамками, а не детальною угодою. «Меморандум про взаєморозуміння займає приблизно півтори сторінки, тому це дуже загальний документ», – сказав Венс, додавши, що ключові питання будуть розглянуті під час технічної фази переговорів.

Віцепрезидент зазначивв, що Сполучені Штати ведуть переговори з позиції сили і можуть рухатися далі, якщо майбутні перемовини зазнають невдачі.

«Якщо вони дотримуватимуться цієї угоди, я думаю, це буде набагато краще для Сполучених Штатів і набагато краще для Ірану», – сказав Венс.

«Але якщо вони не дотримуватимуться угоди, протоки залишаться відкритими, ми все одно завдали значної шкоди їхній ядерній програмі, і зрештою, ми зможемо продовжувати жити як країна», – додав він.

Сполучені Штати Америки й Іран підписали в електронному вигляді рамкову угоду про припинення тримісячної війни і відкриття Ормузької протоки, про це 15 червня повідомили високопоставлені посадовці адміністрації США. Офіційна церемонія підписання очікується 19 червня.

Згідно з численними повідомленнями, документ передбачає відкриття Ормузької протоки і зняття США морської блокади з Ірану. Також передбачено продовження чинного режиму припинення вогню на 60 днів, протягом яких мають відбутися переговори про іранську ядерну програму. Трамп наголошує, що Іран не матиме ядерної зброї.

16 червня президент США заявив, що переговори вступили у другу фазу, яку він назвав легшою за першу.