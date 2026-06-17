Три танкери з іранською сирою нафтою вперше за два місяці залишили Ормузьку протоку

Три танкери з іранською нафтою залишили Ормузьку протоку – вперше від початку військово-морської блокади з боку США два місяці тому, повідомив 17 червня веб-сайт, що відстежує рух суден.

Це відбувається на тлі того, що 19 червня високопоставлені представники Ірану і США мають підписати у Швейцарії попередню угоду, спрямовану на припинення війни.

Сайт Tanker Trackers, який відстежує зберігання і транспортування нафтових вантажів, підтвердив рух «першого за два місяці експорту іранської сирої нафти», на основі цифрових даних, зіставлених із супутниковими знімками.

«Щонайменше два танкери Національної іранської танкерної компанії, включаючи два дуже великі супертанкери, що перевозять сиру нафту під назвою Diona і Hero 2, пройшли через зону морської блокади ВМС США, завантаживши загалом 3,8 мільйона барелів іранської сирої нафти із терміналів країни, і рухаються до своїх пунктів призначення», – йдеться в повідомленні Tanker Trackers у соцмережі X.

Потім компанія оголосила, що третій іранський танкер пройшов через морську блокаду США.

Сполучені Штати Америки й Іран підписали в електронному вигляді рамкову угоду про припинення тримісячної війни і відкриття Ормузької протоки, про це 15 червня повідомили високопоставлені посадовці адміністрації США. Офіційна церемонія підписання очікується 19 червня.

Згідно з численними повідомленнями, документ передбачає відкриття Ормузької протоки і зняття США морської блокади з Ірану. Також передбачено продовження чинного режиму припинення вогню на 60 днів, протягом яких мають відбутися переговори про іранську ядерну програму. Трамп наголошує, що Іран не матиме ядерної зброї.