Іран пригрозив Ізраїлю через удари по Лівану

Після військових ударів Ізраїлю по південному Лівану 16 червня, в результаті яких загинули четверо людей, іранський Центральний штаб «Хатам аль-Анбія» пригрозив вжити заходів у відповідь.

Удари були завдані після оголошення про досягнення угоди між США й Іраном, спрямованої на припинення конфлікту на Близькому Сході.

Штаб «Хатам аль-Анбія», який координує збройні сили Ірану, заявив, що якщо Ізраїль не припинить свої атаки на півдні Лівану, йому слід очікувати «жорсткої відповіді» від Ісламської республіки.

У заяві стверджується, що з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом угоди про припинення війни ізраїльські військові 84 рази «порушили» режим припинення вогню на півдні Лівану.

Раніше Ліван заявив, що внаслідок ізраїльських атак на півдні країни загинули чотири людини.

Тим часом Ізраїль заявив, що перехопив кілька ракет, випущених «Хезболлою», і завдав ударів у відповідь.

Після оголошень про досягнення угоди між США й Іраном про припинення війни влада Ізраїлю заявила, що не має наміру виводити війська з територій на півдні Лівану, які контролює ЦАХАЛ.

Зокрема, міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають на Ізраїль ніяких зобов’язань.

За словами Бен-Гвіра, Ізраїль «не повинен погоджуватися на щось менше, ніж ліквідація «Хезболли» і не повинен виводити війська з території, захопленої на півдні Лівану.

Проіранське угруповання «Хезболла» визнане терористичним у США й Ізраїлі. У Євросоюзі терористичним визнане військове крило «Хезболли», але не політична партія.

The Jerusalem Post із посиланням на джерела в ізраїльській армії писало, що якщо «Хезболла» дотримуватиметься режиму припинення вогню, то ізраїльська армія не завдаватиме ударів по території Лівану.