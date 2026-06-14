Трамп закликав Ізраїль утриматися від ударів по Лівану після критики з боку Ірану

Представник Ірану на переговорах, спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф 14 червня поклав на Сполучені Штати відповідальність за нові удари Ізраїлю попередмістю Бейрута Дахія в Лівані.

«Напад Ізраїлю на Дахію вкотре показав, що Америці бракує або волі виконувати свої зобов’язання, або спроможності це зробити. Даючи зелене світло режиму, ви не можете отримати поступки», – написав Калібаф на своїй сторінці в X.

Урядовець звинуватив США в грі в «поганого та хорошого поліцейського».

«Якщо вам бракує волі та здатності виконувати свої зобов’язання, говорити про продовження цього шляху неможливо», – додав він.

Згодом президент США Дональд Трамп розкритикував удар по Бейруту, вказавши на близькість мирної угоди з Іраном.

«Ізраїль має право захищатися від погроз, але напад, на який він відповідав, був дуже незначним і беззмістовним, ніхто не постраждав, не був поранений і не вбитий, і не варто порушувати цей важливий процес. Ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир регіону, включаючи Ліван, і всі сторони повинні відступити», – написав він у своїй соцмережі Truth.

Трамп закликав Ізраїль більше не завдавати ударів по Лівану, але також інші сторони, в тому числі «Хезболлу» – утриматися від атак на Ізраїль.





Тель-Авів раніше заявив, що атакував південні райони Лівану після того, як угруповання «Хезболла» випустило три снаряди по громадах на півночі Ізраїлю.

«Ізраїль не потерпить обстрілу своєї території», – заявили прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраель Кац у заяві, опублікованій 14 червня.

Існують побоювання, що відновлення бойових дій між Ізраїлем та «Хезболлою» може відкласти підписання угоди між Сполученими Штатами та Іраном, яка має бути підписана згодом 14 червня.

«Хезболла» – це бойова група і політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, хоча Європейський Союз вніс до чорного списку лише її збройне крило.