У США кажуть, що здійснюють військовий супровід суден із нафтою через Ормузьку протоку

Військові Сполучених Штатів супроводжують судна, які щодня перевозять через Ормузьку протоку близько 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів, повідомив міністр енергетики США Кріс Райт на брифінгу в Х’юстоні.

За його словами, обсяги поставок, які зараз проходять під захистом американських військових, «становлять приблизно половину від довоєнного рівня транспортування через Ормузьку протоку». До початку бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном через цей морський коридор щодня проходило близько 20 млн барелів нафти.

Райт зазначив, що близько 5 млн барелів на добу вдалося перенаправити альтернативними маршрутами, зокрема трубопроводами, а світовий видобуток нафти зріс приблизно на 1 млн барелів на добу.

За оцінками американського чиновника, це залишило дефіцит транспортування на рівні близько 14 млн барелів на добу. Наразі через Ормузьку протоку під військовим супроводом проходить вже близько половини цього обсягу.

«Потоки сьогодні наближаються до половини цього розриву, і вони зростають», – сказав Райт.

Ормузька протока залишається одним із найважливіших енергетичних маршрутів світу, через який проходить значна частина глобального експорту нафти з країн Перської затоки.

Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану з 13 квітня, а іранські військові сили відкрили вогонь по деяких суднах, щоб запобігти проходу суден через Ормузьку протоку, біля входу в Перську затоку.

За останні місяці американські війська перехопили кілька комерційних суден і танкерів в Індійському океані.