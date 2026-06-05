ООН: конфлікт на Близькому Сході наближає мільйони людей до голоду

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй (WFP) заявила, що мільйони людей наближаються до межі голоду на тлі війни в Ірані та ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Зростання цін на паливо та транспорт призвело до різкого зростання цін на продукти харчування, тоді як дефіцит фінансування змусив гуманітарні організації скоротити життєво важливу допомогу, заявила WFP.



Війна між США та Ізраїлем з Іраном, яка розпочалася зі спільних авіаударів по Ірану 28 лютого, спровокувала регіональний конфлікт, який порушив ключові судноплавні шляхи, такі як Ормузька протока, що різко обмежило глобальні потоки енергоресурсів та ланцюги поставок.

У березні WFP прогнозувала, що до 45 мільйонів людей можуть опинитися в ситуації гострої нестачі продовольства, якщо ціни на нафту залишаться близько 100 доларів за барель до червня – ситуація, яка зараз розвивається, оскільки базові ціни на сиру нафту залишаються вищими за цей рівень.

Домогосподарства в Афганістані, Сомалі та Шрі-Ланці є одними з найбільш постраждалих і стикаються зі зростаючим тиском через зростання цін на паливо, різке зростання цін на продукти харчування, втрату доходів та порушення торгівлі.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ( WFP), у Сомалі 6,5 мільйона людей – приблизно третина населення – зіткнуться з гострим голодом у 2026 році, тоді як в Афганістані це може статися з 17,4 мільйона людей.

Прогнозується, що ситуація погіршиться, і ще 2,5 мільйона сомалійців та 2,3 мільйона афганців ризикують опинитися в ситуації нестачі продовольства, якщо перебої збережуться. Обидві країни залежать від імпорту енергоресурсів та продуктів харчування.



Криза на Близькому Сході виникає на тлі значного дефіциту фінансування для гуманітарних організацій. WFP заявила, що, як очікується, надасть допомогу на 1,5 мільйона людей у світі менше у 2026 році та ще на 9 мільйонів менше, якщо ситуація триватиме протягом шести місяців.



