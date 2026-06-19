Венс відклав поїздку до Швейцарії на переговори щодо Ірану – Білий дім

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії для прямих переговорів з Іраном, повідомили в Білому домі, посилаючись на «логістичні» проблеми. Зустріч планувалася на 19 червня – через два дні після того, як президенти двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни на Близькому Сході.

«Логістика цих переговорів ніколи не була простою чи передбачуваною», – процитувало агентство AFP речника Білого дому пізно ввечері 18 червня.

«Наразі віцепрезидент не вилітає сьогодні ввечері. Ми сподіваємося розпочати технічні переговори якомога швидше», – додали там.

Поки що невідомо, чи буде відкладено сам початок переговорів, але інформаційне агентство dpa цитує речника Білого дому, який заявив, що плани майбутніх переговорів ще не остаточно узгоджені.

Іранське агентство Tasnim повідомило, що «нічого не підтверджено» щодо поїздки тегеранської делегації до Швейцарії. Іранське ЗМІ посилається на непідтверджені повідомлення про те, що Тегеран відклав відправку власної команди через продовження ізраїльських атак у Лівані.

Президент США Дональд Трамп і його іранський колега Масуд Пезешкіан 17 червня підписали рамкову угоду, спрямовану на припинення майже чотирьох місяців війни.

Згідно з угодою, Тегеран і Вашингтон мають 60 днів, щоб досягти остаточного врегулювання, зокрема обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США проти Ісламської республіки. Документ також включає вимогу Ірану до Ізраїлю припинити атаки в Лівані.

На пресбрифінгу 18 червня Венс заявив журналістам, що 60-денний період для Сполучених Штатів й Ірану для досягнення остаточного врегулювання вже розпочався.

«Я б сказав, що 60-денний період офіційно розпочався сьогодні», – сказав Венс.

Спочатку пропонувалося, що 19 червня в Женеві пройде церемонія підписання, на якій, ймовірно, буде присутній Венс з боку США разом із високопоставленими дипломатами обох країн.

Однак Трамп і Пезешкіан несподівано підписали меморандум про взаєморозуміння дистанційно 17 червня.

Потім йшлося про технічні переговори в Женеві, де переговірники мають спробувати перетворити меморандум на детальний план реалізації.

«Зустріч цими вихідними у Швейцарії буде досить важливою», – сказав високопоставлений чиновник США, додавши, що нездатність будь-якої сторони виконати очікування має стати очевидною «протягом кількох днів або тижнів, а не місяців».