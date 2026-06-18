Нетаньягу: Ізраїль не виводитиме свою армію з південного Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 18 червня, що ізраїльські військові залишаться в Лівані, попри тиск із боку США та Ірану.

За словами Нетаньягу, війська Армії оборони Ізраїлю залишаться в південній частині Лівану і «підтримуватимуть там зону безпеки, поки цього вимагають потреби Ізраїлю».

Меморандум про взаєморозуміння, який 17 червня підписали США та Іран без участі Ізраїлю, має на увазі припинення бойових дій у тому числі в Лівані, де Ізраїль проводить операцію проти угруповання «Хезболла», визнаного терористичним у США та Ізраїлі. В ЄС терористичним визнане військове крило «Хезболли», але не політична партія.

18 червня агентство Reuters із посиланням на ізраїльського високопосадовця повідомило, що Ізраїль веде «жорсткі переговори» з Білим домом, щоб зберегти позиції своїх військ на півдні Лівану.

15 червня міністр національної безпеки Ізраїлю та праворадикальний політик Ітамар Бен Ґвір заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають на Ізраїль ніяких зобов'язань. Країна не погодиться на відмову від повного знищення «Хезболли», а ізраїльські війська залишаться на контрольованих територіях, наголосив Бен Ґвір.

На початку червня видання Axios писало, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови критично висловився на адресу Нетаньягу через воєнні дії Ізраїлю в Лівані, які могли підірвати успішні американсько-іранські переговори. Джерело видання в США стверджувало, що Трамп «роздавив» Нетаньяху. Публічно офіс прем’єр-міністра Ізраїлю заявив, що позиція Ізраїлю «залишається незмінною».