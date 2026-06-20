Військове керівництво Ірану заявило про чергове закриття Ормузької протоки, звинувативши Сполучені Штати у нібито «порушенні домовленостей про припинення бойових дій».

Згідно з заявою іранської сторони, Вашингтон нібито «порушив перший пункт меморандуму про завершення війни між країнами, який передбачав припинення бойових дій».

Також у Тегерані назвали закриття протоки «відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану» та продовження, як стверджують в Ірані, «окупації півдня країни».

«Слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога. Якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов’язань», – заявили у центральному штабі збройних сил Ірану.

При цьому віцепрезидент США Джей Джей Ді Венс заявив телеканалу Fox News, що «немає жодних доказів» закриття водного шляху.

Ормузька протока є одним із ключових світових морських маршрутів для транспортування нафти та газу. Через неї проходить значна частина світових поставок енергоносіїв.

Раніше стало відомо, що Іран запровадив обов’язкові вимоги щодо страхування для всіх суден, що проходять через Ормузьку протоку, що, на думку спостерігачів морської галузі, є першим кроком до запровадження більш широкої системи зборів і регуляторного контролю за судноплавством через цей стратегічний водний шлях.

За даними Lloyd’s List Intelligence – провідного постачальника даних про морські перевезення й інформації щодо відстеження суден – судна, що входять у протоку, тепер повинні отримати страхове покриття через затверджену Іраном схему страхування, яку адмініструє нещодавно створене управління.

19 червня Lloyd’s List повідомило, що наразі страхування надається безкоштовно протягом 60-денного перехідного періоду, пов’язаного з нещодавно підписаним меморандумом про взаєморозуміння між Іраном і США, проте джерела в галузі очікують, що згодом будуть запроваджені збори за транзит.

За повідомленням, цей захід є частиною зусиль Ірану щодо створення нової системи регулювання руху суден через Ормузьку протоку після того, як нещодавній конфлікт порушив судноплавство і призвів до того, що на деяких ділянках водного шляху діють обмеження й існують проблеми з безпекою.

Юристи, що спеціалізуються на морському праві, й керівники судноплавних компаній повідомили Lloyd’s List, що вимога щодо страхування викликає сумніви з приводу відповідності міжнародному морському праву і може фактично стати транзитним збором.

Судновласники і страховики уважно стежать за розвитком подій, оскільки будь-які додаткові витрати або регуляторне навантаження в Ормузькій протоці можуть мати значні наслідки для світової торгівлі й енергетичних ринків.

Повідомлення з’явилося в той час, як переговори між Іраном і США у Швейцарії, заплановані на 19 червня, були відкладені, а терміни відновлення переговорів залишаються невизначеними.

Відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства і припинення військово-морської блокади США щодо Ірану передбачає угода між Іраном і Сполученими Штатами, укладена раніше цього тижня.

Після підписання обидві сторони зобов’язалися домовитися про остаточне врегулювання протягом 60 днів, яке включає обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США щодо Ісламської республіки.