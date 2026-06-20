Іран запровадив обов’язкове страхування для суден в Ормузькій протоці – спостерігачі

Іран запровадив обов’язкові вимоги щодо страхування для всіх суден, що проходять через Ормузьку протоку, що, на думку спостерігачів морської галузі, є першим кроком до запровадження більш широкої системи зборів і регуляторного контролю за судноплавством через цей стратегічний водний шлях.

За даними Lloyd’s List Intelligence – провідного постачальника даних про морські перевезення й інформації щодо відстеження суден – судна, що входять у протоку, тепер повинні отримати страхове покриття через затверджену Іраном схему страхування, яку адмініструє нещодавно створене управління.

19 червня Lloyd’s List повідомило, що наразі страхування надається безкоштовно протягом 60-денного перехідного періоду, пов’язаного з нещодавно підписаним меморандумом про взаєморозуміння між Іраном і США, проте джерела в галузі очікують, що згодом будуть запроваджені збори за транзит.

За повідомленням, цей захід є частиною зусиль Ірану щодо створення нової системи регулювання руху суден через Ормузьку протоку після того, як нещодавній конфлікт порушив судноплавство і призвів до того, що на деяких ділянках водного шляху діють обмеження й існують проблеми з безпекою.

Юристи, що спеціалізуються на морському праві, й керівники судноплавних компаній повідомили Lloyd’s List, що вимога щодо страхування викликає сумніви з приводу відповідності міжнародному морському праву і може фактично стати транзитним збором.

Судновласники і страховики уважно стежать за розвитком подій, оскільки будь-які додаткові витрати або регуляторне навантаження в Ормузькій протоці можуть мати значні наслідки для світової торгівлі й енергетичних ринків.

«Ймовірно, збори будуть запроваджені згодом», – повідомляє Lloyd’s List, посилаючись на очікування галузі щодо нового режиму.

Повідомлення з’явилося в той час, як переговори між Іраном і США у Швейцарії, заплановані на 19 червня, були відкладені, а терміни відновлення переговорів залишаються невизначеними.

Відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства і припинення військово-морської блокади США щодо Ірану передбачає угода між Іраном і Сполученими Штатами, укладена раніше цього тижня.

Після підписання обидві сторони зобов’язалися домовитися про остаточне врегулювання протягом 60 днів, яке включає обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США щодо Ісламської республіки.