Трамп вирушив у Кемп-Девід на тлі невизначеності щодо переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп проведе вихідні у президентській резиденції Кемп-Девід у той час, як зусилля з укладення остаточної угоди з Іраном наразі перебувають у стані невизначеності.

Представник Білого дому повідомив, що під час поїздки, яка стане лише другим візитом Трампа до Кемп-Девіда з моменту його повернення у Білий дім, президент США проведе політичні і стратегічні зустрічі. Його також супроводжуватимуть члени родини.

Поїздка відбувається в той час, як переговори між Іраном і США у Швейцарії, заплановані на 19 червня, були відкладені через ескалацію бойових дій у Лівані, а терміни відновлення переговорів залишаються невизначеними.

Трамп виступив на захист тимчасової угоди з Іраном, написавши 19 червня у своїй соціальній мережі Truth Social: «Ми не вели переговори з відчаю, а Іран – так. Їм кінець. Ми протримаємося 60 днів. Вони не отримають жодних грошей, навіть десяти центів».

Кемп-Девід, розташований у штаті Меріленд, традиційно є місцем проведення важливих політичних і дипломатичних зустрічей президентів США, але під час свого президентства Трамп волів проводити вихідні у своїх особистих резиденціях у Флориді й Нью-Джерсі.