Іран каже про «червоні лінії» в переговорах зі США, трафік через Ормузьку протоку зростає

Головний перемовник від Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив 19 червня, що майбутні переговори зі Сполученими Штатами залишатимуться в межах «червоних ліній» Тегерана попри угоду про припинення війни.

Як цитує державне інформаційне агентство IRNA, Калібаф сказав, що Іран залишатиметься відданим захисту своїх національних інтересів, і попередив, що будь-яка спроба перевищити узгоджені обмеження викличе різку відповідь.

«Якщо ворог прагне надмірності, ми довели, що наші пальці на спусковому гачку», – сказав він.





Його коментарі прозвучали після того, як Верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї схвалив угоду, наголосивши, що прямі переговори з Вашингтоном «не означатимуть прийняття точки зору ворога».

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та президентом США Дональдом Трампом, закладає основу для 60 днів переговорів щодо ядерної програми Ірану та послаблення санкцій.

Водночас консервативні діячі в Ірані висловили скептицизм щодо намірів США.

Хоссейн Шаріатмадарі, редактор ультраконсервативної газети Kayhan, заявив, що «американці не виконують жодних зобов’язань». Також деякі законодавці висловили стурбованість щодо потенційних міжнародних інспекцій іранських ядерних об’єктів.

Водночас, за даними різних аналітиків, 18 червня кількість комерційних суден, що перетинають Ормузьку протоку, сягнула 25, що є найбільшою кількістю з середини квітня.

«Кількість підтверджених перетинів Ормузької протоки досягла 25 (18 червня – ред.), що свідчить про значне збільшення щоденної морської активності», – написала компанія Kpler, що займається даними про судноплавство, у дописі на X від 19 червня.





Хоча зростання кількості перетинів свідчить про покращення умов експлуатації, «невирішені деталі реалізації та продовження «темних» перетинів свідчать про постійний підвищений рівень обережності з боку операторів суден», зазначає Kpler.

Інша компанія морського моніторингу, AXSMarine, підтвердила цю цифру, додавши, що зафіксувала найбільший обсяг перетинів протоки з 18 квітня:

«До конфлікту комерційний трафік через протоку становив близько 110 перетинів на день».

За даними AXSMarine, з 1 березня середня кількість перетинів становила 7,6 на день.

Зріст мав місце після угоди між Іраном та Сполученими Штатами про відкриття морського шляху в рамках меморандуму про взаєморозуміння. Плани щодо переговорів у Швейцарії 19 червня були скасовані, але це, схоже, не вплинуло на намір Ірану залишити протоку відкритою.

Іранське управління Перської затоки (PGSA) заявило у повідомленні від 19 червня, що відмовляється від транзитних вимог протягом 60-денного переговорного періоду, але судна, які бажають перетнути протоку, повинні подавати транзитні запити до прибуття.

Після ударів США та Ізраїлю, які розпалили війну 28 лютого, іранські сили фактично закрили протоку. До війни нею перевозили близько 20% світового трафіку нафти та зрідженого природного газу.