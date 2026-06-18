МАГАТЕ заявило про готовність співпрацювати зі США й Іраном щодо виконання угоди

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про готовність розпочати роботу над виконанням угоди між США й Іраном, підписаної 17 червня, згідно з якою Тегеран погодився зменшити свої запаси збагаченого урану в обмін на послаблення економічного тиску.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґросссі 18 червня заявив, що відтепер агентство співпрацюватиме з представниками США й Ірану з метою визначення «конкретних кроків», необхідних для виконання угоди.

Згідно з підписаним меморандумом, обсяги іранського збагаченого урану можуть бути скорочені шляхом «розбавлення на місці під наглядом МАГАТЕ», що ставить ядерний наглядовий орган ООН у центр процесу верифікації.

Ґроссі охарактеризував цю операцію як надзвичайно складну і зазначив, що роль МАГАТЕ в меморандумі про взаєморозуміння між Тегераном і Вашингтоном підкреслює авторитет й експертизу агентства. Він привітав укладення угоди, сказавши: «Я вважаю, що добре, що цей меморандум укладено».

«Тепер починається технічна робота», – додав гендиректор МАГАТЕ.

Підписаний США й Іраном меморандум із 14 пунктів, який є лише тимчасовою угодою, передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства і припинення військово-морської блокади США щодо Ірану – повідомили 17 червня журналістам посадовці США.

Після підписання обидві сторони зобов’язуються домовитися про остаточне врегулювання протягом 60 днів, яке включає обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США щодо Ісламської республіки, заявили американські чиновники.