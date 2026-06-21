Віцепрезидент США прибув до Швейцарії на переговори з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 21 червня прибув до Швейцарії, де він планує взяти участь у переговорах із іранською делегацією за участю посередників із Пакистану та Катару.

Переговори відбудуться в містечку Бургеншток. Є повідомлення про прибуття представників Ірану та країн-посередників.

20 червня переговори опинилися під загрозою після того, як військове командування Ірану оголосило про перекриття Ормузької протоки у відповідь, як заявляють у Тегерані, на ізраїльські обстріли Лівану. Венс перед відльотом зі США заявив, що поки що немає жодних ознак того, що Іран справді знову перешкоджає проходженню суден через протоку.

Іранську делегацію очолює керівник парламенту Мохаммад Галібаф, у ній також є міністр закордонних справ Аббас Арагчі. В американській делегації перебувають спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, вони прибули до Швейцарії раніше. Також до Швейцарії прибули прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф та фельдмаршал Асім Мунір, які є ключовими посередниками.

За словами Венса, переговори можуть тривати не один день і зосередяться на двох питаннях – про ядерну програму Ірану та ситуацію в Лівані.

Підписаний раніше цього тижня сторонами меморандум передбачає припинення бойових дій, у тому числі в Лівані, де Ізраїль протистоїть радикальному угрупованню «Хезболла» (визнане терористичною в США та Ізраїлі, у той час як в ЄС терористичним визнане тільки його військове крило, але не політична партія). Також меморандум дає 60 днів на переговори щодо ядерної програми. Протягом цього часу Ормузька протока має залишатися відкритою.

Іран трактує угоди так, що Ізраїль має вивести свої війська з півдня Лівану. В Ізраїлі заявляють, що готові дотримуватися припинення вогню, але не виводити війська, необхідні, як стверджується, для захисту півночі Ізраїлю від обстрілів. Представники адміністрації США впродовж останніх днів критикували Ізраїль за продовження обстріів. В Ізраїлі заявляють, що завдають ударів у відповідь на удари «Хезболли».