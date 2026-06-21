У Швейцарії стартували переговори США та Ірану за посередництва Катару і Пакистану

У швейцарському Бюргенштоку розпочалися переговори між представниками США та Ірану за посередництва делегацій Катару і Пакистану. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Катару.

Американську делегацію на зустрічах очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс. Перед вильотом до Швейцарії він заявляв, що серед головних цілей переговорів — визначення структури подальшого діалогу, просування у питанні іранської ядерної програми, а також досягнення припинення вогню в Лівані.

Іранську сторону представляє спікер парламенту країни Мохаммадбагер Галібаф.

Перед початком переговорів у Тегерані заявили, що мирна угода зі США не може бути досягнута, а Ормузька протока залишатиметься закритою, доки в Лівані не припиняться бойові дії.

Зустріч проходить на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та спроб міжнародних посередників знайти шлях до зниження напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 21 червня прибув до Швейцарії, де він планує взяти участь у переговорах із іранською делегацією за участю посередників із Пакистану та Катару.

20 червня переговори опинилися під загрозою після того, як військове командування Ірану оголосило про перекриття Ормузької протоки у відповідь, як заявляють у Тегерані, на ізраїльські обстріли Лівану. Венс перед відльотом зі США заявив, що поки що немає жодних ознак того, що Іран справді знову перешкоджає проходженню суден через протоку.

Іранську делегацію очолює керівник парламенту Мохаммад Галібаф, у ній також є міністр закордонних справ Аббас Арагчі. В американській делегації перебувають спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, вони прибули до Швейцарії раніше. Також до Швейцарії прибули прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф та фельдмаршал Асім Мунір, які є ключовими посередниками.

За словами Венса, переговори можуть тривати не один день і зосередяться на двох питаннях – про ядерну програму Ірану та ситуацію в Лівані.

Підписаний раніше цього тижня сторонами меморандум передбачає припинення бойових дій, у тому числі в Лівані, де Ізраїль протистоїть радикальному угрупованню «Хезболла» (визнане терористичною в США та Ізраїлі, у той час як в ЄС терористичним визнане тільки його військове крило, але не політична партія). Також меморандум дає 60 днів на переговори щодо ядерної програми. Протягом цього часу Ормузька протока має залишатися відкритою.

Іран трактує угоди так, що Ізраїль має вивести свої війська з півдня Лівану. В Ізраїлі заявляють, що готові дотримуватися припинення вогню, але не виводити війська, необхідні, як стверджується, для захисту півночі Ізраїлю від обстрілів. Представники адміністрації США впродовж останніх днів критикували Ізраїль за продовження обстріів. В Ізраїлі заявляють, що завдають ударів у відповідь на удари «Хезболли».