У світі вперше за десятиліття поменшало вимушених переселенців: повертаються додому

Андріана Дячишин

До Всесвітнього дня біженців, який відзначають 20 червня, проєкт Радіо Свобода «Ти як?» проаналізував актуальні тенденції вимушеної міграції та те, як українці вплинули на них.

Станом на кінець 2025 року, за даними УВКБ ООН, статус біженця мали 41,6 мільйона людей. Це на 3% менше, ніж роком раніше.

Водночас торік 5,4 мільйона людей уперше були змушені залишити свої домівки та шукати безпеки в інших, переважно сусідніх, країнах.

70% біженців перебувають у тривалому вигнанні

Понад 70% біженців походять із шести країн: Афганістану, Південного Судану, Судану, Сирії, України та Венесуели. Така ж частка мігрантів перебуває у тривалому вигнанні, йдеться у звіті. Це означає, що люди живуть за межами своєї країни п’ять років або більше після вимушеного переміщення. Загалом у світі на кожні 100 тисяч жителів припадає 430 біженців.

У 2025-му найбільше мігрантів прийняли:

Колумбія – 2,8 мільйона осіб;

Німеччина – 2,7 мільйона;

Туреччина – 2,4 мільйона;

Уганда – 1,9 мільйона;

Іран – 1,7 мільйона;

Чад – 1,5 мільйона;

Пакистан – 1,3 мільйона осіб.

За даними УВКБ ООН, 39% біженців становлять діти, а жінки та дівчата – 50%. Порівняно з попереднім роком, ці показники практично не змінилися, йдеться у документі.

Також організація підрахувала, що у 2018-2025 роках понад 2,4 мільйона дітей народилися у сім’ях біженців, що становить близько 305 тисяч дітей щороку. У 32 країнах світу діти біженців, народжені на їхній території, можуть отримати громадянство цієї держави, тому ці дані не враховувалися в оцінках, зазначають в організації.

Кількість українських біженців наприкінці 2025 року зросла на 2% і становила 5,2 мільйона осіб. Близько 95% українських біженців перебували в Європі, зокрема у:

Німеччині – 1,2 мільйона;

Польщі – 972,3 тисячі;

Чехії – 393 тисячі;

Великій Британії – 270,5 тисячі;

Іспанії – 251,3 тисячі.

Загалом торік 717,3 тисячі громадян України отримали тимчасовий захист, що на 14% менше, ніж у 2024-му. Ще 36,8 тисячі українців подали індивідуальні заяви про надання притулку.

ВПО на 7% менше

Внутрішньо переміщені особи становили 58% усіх вимушених мігрантів у світі торік. Наприкінці 2025 року у статусі переселенців залишалися 68,7 мільйона осіб, що на 4,9 мільйона, або 7% менше, ніж роком раніше.

За даними УВКБ ООН, 53% ВПО становлять жінки та дівчата, а 42% – діти.

Після чотирьох років повномасштабної російської агресії 3,7 мільйона українців залишалися внутрішніми переселенцями станом на кінець 2025-го. Цей показник майже не відрізняється від даних попереднього року, йдеться у звіті. Водночас упродовж року приблизно 668 тисяч українців були змушені переміститися всередині країни, а 579 тисяч ВПО повернулися до місць свого проживання.

Динаміка повернення

У 2025 році до своїх країн або місць проживання повернулися 14,7 мільйона людей, що стало одним із найвищих показників повернення за весь час спостережень, зазначають в УВКБ ООН.

Кількість повернення ВПО зросла на 25%, порівняно з попереднім роком, і перевищила 10,3 мільйона осіб.

Загалом додому повернулися 4,4 мільйона біженців, що утричі більше, ніж роком раніше, йдеться у звіті.

У 2025 році 92% усіх повернень вимушено переміщених осіб (біженців і ВПО) припали лише на шість країн:

Демократичну Республіку Конго та Судан по 3,6 мільйона осіб,

Сирію – 3,3 мільйона,

Афганістан – 2 мільйони,

Україну – 718,3 тисячі

та М’янму – 415,2 тисячі

Водночас багато людей поверталися до регіонів із нестабільною безпековою ситуацією, зруйнованою інфраструктурою, обмеженими можливостями для реінтеграції.

За оцінками УВКБ ООН, у 2025-му до України повернулися 139,3 тисячі українських біженців. Найбільше громадян України повернулося з:

Польщі – близько 32 тисяч;

Німеччини – близько 25 тисяч;

Болгарії – близько 17 тисяч.

У звіті організації йдеться: незалежно від сценарію розвитку подій, ключовими чинниками, які впливають на рішення українців повернутися додому, залишаються безпекова ситуація, наявність житла, економічні перспективи та можливості для працевлаштування.