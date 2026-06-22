Китай задекларував підтримку Ірану на зустрічі в Нью-Делі

Китай продемонстрував свою підтримку Ірану в Індії під час першої зустрічі високопоставлених представників обох країн після підписання минулого тижня рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном про початок переговорів, спрямованих на укладення довгострокової мирної угоди.

22 червня головний дипломат Пекіна Ван І провів переговори з заступником секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Кадіром Незамі, щоб обговорити поточні мирні переговори в кулуарах 18-го саміту БРІКС у Нью-Делі.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, Ван охарактеризував положення угоди між Іраном і США як «важко досягнуті», додавши, що Пекін готовий «і надалі надавати допомогу у свій спосіб», щоб відігравати роль у мирному процесі.

Незамі заявив, що «сподівається, що Китай і надалі відіграватиме важливу роль» у сприянні реалізації першого етапу угоди.

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Ця зустріч відбулася на тлі першого раунду очних переговорів між США та Іраном після підписання угоди, що відбулося 22 червня в Бургенштоку (Швейцарія) за посередництва представників Пакистану та Катару. Раніше переговори було відкладено через ескалацію бойових дій у Лівані між «Хезболлою» та ізраїльськими силами.

«Хезболла» – це одночасно бойове угруповання та політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, хоча Європейський Союз включив до чорного списку лише її збройне крило.

Ван висловив подяку Пекіна Ісламабаду та Досі за їхню роль у посередництві в переговорах між Сполученими Штатами та Іраном. Китай тісно співпрацював з Ісламабадом, своїм близьким союзником, щоб опосередковано пом’якшити конфлікт, оскільки Пакистан виступив ключовим посередником у цьому конфлікті.



