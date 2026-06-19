Прем’єр Болгарії пообіцяв накласти вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Болгарія накладе вето на 21-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки він може негативно вплинути на економіку країни, заявив прем’єр-міністр Румен Радев 18 червня перед засіданням Євроради у Брюсселі.

За його словами, Болгарія хоче, щоб із списку санкцій виключили нафтову компанію «Лукойл», яка є одним з найбільших роздрібних продавців автомобільного палива в країні.

Болгарія також виступає проти запровадження обмежень щодо голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

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При цьому Радев зазначив, що Болгарія не перешкоджатиме ухваленню ЄС спільних рішень щодо України.

«Ми підтримаємо процес переговорів щодо вступу України до ЄС», – цитує Радева агентство Reuters.

Раніше у червні стало відомо, що Єврокомісія внесла до проєкту нового пакету санкцій патріарха Кирила – це рішення було обґрунтоване його підтримкою дій російської армії в Україні.

Голова РПЦ підтримує повномасштабне вторгнення Росії до України. Зокрема, він говорив про те, що на Донбасі йде «метафізична боротьба», і стверджував, що Росія в своїй історії ніколи ні на кого не нападала. Він включений до списків санкцій Великої Британії, Канади та Чехії. Естонія та Литва заборонили йому в’їзд на свою територію.

9 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією 21-го пакету санкцій, яким, зокрема, пропонується заборонити в’їзд до ЄС військовим, що брали участь у війні проти України. Розширюються експортні й імпортні обмеження, а також – санкції проти енергетичного й фінансового секторів Росії.

Пропозицію належить вивчити й схвалити державам-членам ЄС. Для схвалення санкцій потрібна їхня одностайна згода. Перелік осіб під персональними санкціями розширюється з запровадженням кожного нового пакету.