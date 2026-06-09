У новому уряді Болгарії заявили, що не постачатимуть зброю Україні

Новий уряд Болгарії не постачатиме зброю Україні, заявив 9 червня міністр оборони країни Дімітар Стоянов.

За словами Стоянова, якого цитує болгарське інформаційне агентство BTA, війна в Україні не буде вирішена на полі бою.

«Ми спостерігаємо війну на виснаження, і скільки б зброї не було накопичено, єдиним результатом будуть людські жертви. Настав час сісти за стіл переговорів», – заявив він на пресконференції 9 червня.

Українська влада цю заяву поки що не коментувала.

Від 2022 року Болгарія поставила до України 13 пакетів військової допомоги. Їхні склад і вартість не розкривають.

У квітні на парламентських виборах у Болгарії перемогла партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева. Його призначили прем’єр-міністром. Радев заявляв, що прагне прагматичних відносин з Росією.

2025 року, ще будучи президентом Болгарії, він розкритикував підтримку України з боку Євросоюзу і назвав перспективи перемоги Києва «приреченими».

Крім того, він критикував 10-річну оборонну угоду про спільне виробництво зброї, зокрема дронів, підписану в березні між Болгарією й Україною.

При цьому Радев заявляв, що не блокуватиме рішення Євросоюзу щодо допомоги Києву.