Болгарія не підтримує частину санкцій ЄС щодо Росії, зокрема, проти патріарха Кирила – МЗС

Болгарія не підтримує частину 21-го пакету санкцій Євросоюзу, що готується, щодо Росії – таку заяву зробила міністерка закордонних справ країни Велислава Петрова-Чамова, передають місцеві медіа.

За її словами, Болгарія заперечує проти деяких санкцій в енергетичному секторі, оскільки вони можуть вплинути на енергетичну безпеку країни.

Крім того, Софія виступає проти запровадження санкцій щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила. На думку Петрової-Чамової, це підпадає під категорію «символічних санкцій».





«Вони не мають жодного економічного ефекту і можуть бути контрпродуктивними, створюючи середовище, в якому ведеться антиєвропейська пропаганда і йдеться про втручання Європи в церковні відносини», – сказала міністерка.

Раніше у червні стало відомо, що Єврокомісія внесла до проєкту нового пакету санкцій патріарха Кирила – це рішення було обґрунтоване його підтримкою дій російської армії в Україні.

Глава РПЦ підтримує повномасштабне вторгнення Росії до України. Зокрема, він говорив про те, що на Донбасі йде «метафізична боротьба», і стверджував, що Росія в своїй історії ніколи ні на кого не нападала. Він включений до списків санкцій Великої Британії, Канади та Чехії. Естонія та Литва заборонили йому в’їзд на свою територію.

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9 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією 21-го пакету санкцій, яким, зокрема, пропонується заборонити в’їзд до ЄС військовим, що брали участь у війні проти України. Розширюються експортні й імпортні обмеження, а також – санкції проти енергетичного й фінансового секторів Росії.

Пропозицію належить вивчити й схвалити державам-членам ЄС. Для схвалення санкцій потрібна їхня одностайна згода. Перелік осіб під персональними санкціями розширюється з запровадженням кожного нового пакету.