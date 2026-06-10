Пісторіус анонсував ще 300 млн євро від Німеччини на боєприпаси для України

Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів для України – про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм чеським колегою Яромиром Зуною. Його слова наводять агентство DW та чеське видання Novinky.

За словами Пісторіуса, ця сума дозволить закупити для української армії близько 50 тисяч артилерійських боєприпасів. Він назвав чеську ініціативу важливим інструментом допомоги Україні на п’ятий рік війни з Росією.

Читайте також: У новому уряді Болгарії заявили, що не постачатимуть зброю Україні

Зуна, своєю чергою, заявив, що Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів і, разом із оборонною промисловістю Чехії, робить значний внесок у безпеку Європи.

Чехія запустила ініціативу щодо постачання боєприпасів Україні 2024 року. Суть ініціативи полягає в закупівлі снарядів у третіх країнах коштом її учасників. 2026 року президент Чехії Петер Павел зазначив, що кількість учасників проєкту скоротилася до дев’яти проти 18 роком раніше.

Він розкритикував новий уряд Чехії на чолі з Андрієм Бабішем за недостатню підтримку проєкту. Бабіш, прийшовши до влади минулого року, заявив, що Чехія не згорне ініціативу, але сама не братиме в ній фінансової участі. Він заявив, що не хоче, щоб чеські громадяни оплачували постачання зброї Україні.





При цьому Німеччина та низка інших країн залишаються серед учасників проєкту. 2025 року Німеччина, яка є найбільшим донором ініціативи, виділила загалом 1 мільярд євро.

За даними Міноборони Чехії, до кінця року Україні планується поставити до мільйона снарядів, на початку року ЗСУ вже отримали близько 500 тисяч боєприпасів.