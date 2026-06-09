Польща має брати участь у переговорах щодо України – Туск

Польща має бути долучена до переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, заявив 9 червня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск – після зустрічі лідерів Великої Британії, Німеччини і Франції з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні.

«Я... дуже обережно ставлюся до ідей, що виникають у Західній Європі, щодо того, щоб якомога швидше розпочати якийсь діалог чи розмову з Путіним щодо України», – сказав Туск на пресконференції, передає агентство Reuters.

Туск також висловив невдоволення форматом «E3», який включає Велику Британію, Францію і Німеччину. «Будь-які домовленості, в яких Польща не братиме участі, не будуть обов’язковими для Польщі», – сказав він.

За словами прем’єра Польщі, зустріч щодо України відбудеться «найближчими днями», у ній візьмуть участь Польща й Італія, а також Велика Британія, Німеччина і Франція.

Президент України Володимир Зеленський 7 червня прибув до Лондона для переговорів, учасниками яких також були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

Раніше медіа повідомляли, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.

За підсумками зустрічі в Лондоні лідери Великої Британії, Франції та Німеччини та України в спільній заяві наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили п’ять умов для справедливого миру.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила про необхідність підштовхувати Україну і Росію до прямих переговорів щодо припинення війни. Вона також наголосила, що Європа ніколи не зможе бути нейтральним посередником, оскільки вона перебуває на боці України.

Каллас також заявила, що всі зусилля ЄС «мають доповнювати зусилля США», «і міністри також дуже чітко це підкреслили».