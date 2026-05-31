Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини – Зеленський

Німеччина передала Україні ще одну пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вчора (30 травня – Ред.) ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки», – повідомив Зеленський.

Український лідер також нагадав, що цього тижня були домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення авіації бойовими літаками Gripen.

«І підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України», – наголосив президент.

Раніше в Міністерстві оборони України повідомили про новий «масштабний пакет» співпраці з Німеччиною на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів. «Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО. Домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння. У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 000 дронів для Сил оборони», – повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії на тлі того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку.



