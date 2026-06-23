Росія нарощує масштаби дезінформації для налаштування європейців проти України – звіт

Росія нарощує масштаби дезінформаційних кампаній, спрямованих на підрив підтримки вступу України до Європейського Союзу серед населення ЄС, дедалі активніше використовуючи штучний інтелект, фейкові медіа та мережі неавтентичних акаунтів. Про це йдеться у спільному звіті Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) та українського Центру протидії дезінформації під назвою «Поза лінією фронту: інформаційна війна Росії проти європейського майбутнього України», з яким ознайомилось Радіо Свобода.

Автори звіту зазначають, що якщо раніше основною мішенню російських інформаційних операцій була українська аудиторія, то тепер дедалі більше ресурсів спрямовується на громадян Євросоюзу.

Підтримка членства України в ЄС «залишається стабільно високою серед українців», тоді як «суспільні та політичні настрої в державах-членах ЄС залишаються критично важливим чинником для просування процесу розширення», йдеться в документі.

Також наголошується, що Росія використовує одну й ту саму інформаційну інфраструктуру для різних аудиторій, адаптуючи повідомлення під локальні особливості кожної країни.

Зокрема, для німецької аудиторії поширюються матеріали про нібито негативні економічні наслідки підтримки України, для французької – наративи про корупцію та злочинні схеми, а для польської – повідомлення, які зображують українських біженців як джерело загрози безпеці.

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У звіті зазначається, що російські операції дедалі частіше використовують генеративний штучний інтелект для масового виробництва контенту низької якості, який потім поширюється через різні платформи та перекладається мовами країн ЄС.

Серед основних наративів, які просуваються щодо європейської аудиторії, автори виокремлюють три групи:

перша – дискредитація українців та українських біженців через сфабриковану статистику та повідомлення про нібито кримінальну поведінку або загрозу для безпеки європейців;

друга – дискредитація української влади через постійне просування теми корупції та звинувачення у розкраданні європейської допомоги;

третя – переконання громадян ЄС, що підтримка України шкодить самим державам-членам, виснажує бюджети та створює ризик втягування Європи у війну.

Окремо дослідники звертають увагу на використання резонансних подій для просування таких повідомлень. Зокрема, сплески активності російських інформаційних операцій фіксувалися напередодні парламентських виборів в Угорщині, президентських виборів у Польщі та федеральних виборів у Німеччині.

Також Росія активно використовує інциденти у сфері безпеки – падіння безпілотників, диверсії або аварії – щоб ще до завершення розслідування покласти відповідальність на Україну та сформувати потрібний інформаційний фон.

У документі наголошується, що російська інформаційна машина працює за багаторівневою схемою – спочатку потрібні твердження озвучуються через офіційні державні канали та контрольовані Кремлем медіа, такі як ТАСС, РИА Новости чи RT. Потім ці повідомлення підхоплюють менш помітні пов’язані з державою ресурси та мережі, які перекладають їх різними мовами та адаптують до місцевого контексту. Після цього контент поширюється через мережі анонімних акаунтів, псевдомедіа та інфлюенсерів.

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На думку авторів звіту, метою таких кампаній є не переконати людей в одному конкретному фейку, а поступово сформувати сумніви щодо доцільності вступу України до ЄС.

«Росія розуміє, що означатиме вступ України до ЄС. Демократична, суверенна та успішна Україна в європейській родині, на кордоні з Росією, означає стратегічну поразку імперських амбіцій Кремля в Європі. Саме тому Росія систематично намагається підірвати довіру до українських реформ, послабити підтримку розширення ЄС та посіяти розбрат в Україні, у самому Європейському Союзі та на міжнародному рівні», – написала у передмові до звіту висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Автори звіту наголошують, що російські інформаційні операції дедалі рідше ґрунтуються на відвертих фейках. Натомість вони поєднують реальні факти з маніпулятивними інтерпретаціями та емоційними повідомленнями, покликаними посилити страхи, втому від війни та недовіру до інституцій.

«Британський журналіст і організатор контрпропагандистських операцій проти нацистської Німеччини Сефтон Делмер свого часу використовував підхід, який передбачав подання приблизно 80% реальних фактів і 20% дезінформації з емоційним забарвленням. Це пояснюється тим, що пропаганда найефективніше діє тоді, коли апелює до емоцій, страхів і втоми суспільства. Саме тому сучасні російські операції FIMI спрямовані не лише на поширення неправди, а й на підрив довіри до демократичних інституцій та європейського вибору України», – написав у передмові до звіту керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Автори звіту закликають до посилення координації між Україною та ЄС у сфері протидії інформаційним маніпуляціям, активнішого використання санкцій проти причетних структур, співпраці з цифровими платформами та розвитку медіаграмотності.