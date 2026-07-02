Україна хоче бачити в декларації саміту НАТО фінансові гарантії  від країн-членів

Держави-члени НАТО обговорюють фінансові зобовʼязання для України на цей рік у розмірі 70 мільярдів євро. Їх можуть закріпити у підсумковій декларації саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі, повідомили Радіо Свобода три дипломати НАТО, поінформовані про перебіг дискусій.

Це не абсолютно нові зобов’язання, які беруть на себе члени НАТО, що надають фінансову підтримку Україні. Майже 30 мільярдів євро є частиною 90-мільярдного кредиту від ЄС – значна кількість його країн-членів також належать до НАТО. Інші 40 мільярдів – двосторонні зобов’язання.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла журналістам у Брюсселі 2 липня, що для України важливе закріплення сталих фінансових зобовʼязань партнерів НАТО. Вона також зауважила, що потенційно визначена в декларації цифра не має стати «стелею», в яку впиратиметься обсяг підтримки України.

«Нам потрібні своєрідні фінансові гарантії від партнерів. Країни-члени НАТО складають основу військової підтримки України. 23 країни є членами як НАТО, так і ЄС, та надають фінансування на оборону також через відповідну позику ЄС», – пояснила дипломатка.

Очільниця української місії при НАТО підкреслює, що Україні конче потрібні додаткові кошти, окрім тих, які партнери обіцяли вже надати, щоб втримати імпульс на полі бою, захиститися від атак з повітря й зміцнити позицію Києва на потенційних мирних переговорах із Росією.

«До вже виділеного та обіцяного країнами-членами НАТО фінансування на цей рік, нам потрібні й «нові» кошти в цьому році, не кажучи вже про наступний. Маємо надію, що якщо буде фінансове зобов’язання, прописане в декларації, то це допоможе, по-перше, зобов’язати країни виконати фінансові обіцянки, надані цьогоріч. А по-друге – згенерувати додаткові кошти», – підсумувала Гетьманчук.

Саміт НАТО в турецькій столиці Анкарі відбудеться 7–8 липня 2026 року. Ця зустріч лідерів 32 країн-членів альянсу стане ключовим майданчиком для обговорення глобальної безпеки. Питання протидії російській агресії та довгострокової допомоги Києву буде одним із центральних. Очікується оголошення про нові масштабні пакети військової допомоги, йтиметься, зокрема, про системи ППО, високоточну зброю та дрони.