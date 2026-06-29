Ердоган: Туреччина працює над відновленням переговорів України і РФ

Туреччина прагне до тривалого миру у війні між Росією й Україною і докладає зусиль для відновлення переговорів і дипломатичного процесу, заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомив 29 червня директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

За повідомленням, лідери обговорили двосторонні відносини Туреччини й Німеччини, а також регіональні та глобальні питання.

«Президент Ердоган висловив очікування, що на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, буде продемонстровано тверду волю щодо зміцнення Європою власної оборони в рамках НАТО і збереження трансатлантичних зв’язків. Президент Ердоган заявив, що Туреччина прагне до тривалого миру в російсько-українському конфлікті й докладає зусиль для відновлення переговорів і дипломатичного процесу», – йдеться в повідомленні.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».