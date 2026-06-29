В ISW пояснили, навіщо Кремль офіційно пов’язав Путіна із «Єдиною Росією» напередодні виборів у Думу

В американському Інституті вивчення війни заявляють, що рішення партії «Єдина Росія» вперше з 2007 року офіційно назвати себе партією лідера РФ Володимира Путіна спрямоване на те, щоб показати його «широку народну підтримку».

В ISW нагадали, що 28 червня партія «Єдина Росія» опублікувала передвиборчий плакат із зображенням Путіна і гаслами «Єдина Росія – партія президента» і «Бути за Путіна – базовий мінімум». Російське опозиційне видання «Медуза» зазначило, що це вперше з 2007 року, коли «Єдина Росія» оголосила себе «партією президента», і що у слогані на плакаті присутня латинська літера «Z», «яка стала поширеним символом війни Росії в Україні – таким чином підтримку «Єдиної Росії» й Путіна пов’язали і з підтримкою війни».

Аналітики зауважили, що виступ Путіна 28 червня на з’їзді «Єдиної Росії», в якому він прагнув показати силу Росії, підкреслити свою рішучість досягти цілей РФ військовим шляхом і відкинув дипломатичні рішення для припинення війни в Україні, «ймовірно, мав на меті почати формувати інформаційний простір напередодні виборів до Державної думи Росії у вересні 2026 року, зокрема ще більше зміцнити прихильність росіян до війни в Україні».

«Рішення Кремля публічно пов’язати Путіна з партією «Єдина Росія» є примітним і, ймовірно, має на меті створити враження, ніби Путін і його політика користуються широкою народною підтримкою, коли партія «Єдина Росія» неминуче переможе на осінніх виборах, які не будуть ані вільними, ані справедливими», – йдеться в повідомленні.

В ISW неодноразово у своїх звітах наголошували, що російський лідер Володимир Путін і високопосадовці Кремля продовжують наголошувати на відданості Росії своїм початковим воєнним цілям – повній капітуляції України, у той час як Україна, Сполучені Штати і Європа готові відновити переговори щодо припинення війни.

Аналітики вказують, що такі заяви «фактично сигналізують про те, що будь-яка мирна угода, яка не відповідає російським вимогам не лише до України, а й до НАТО і Заходу, не задовольнить Росію».

Останні мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».