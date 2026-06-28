Розшукувана МКС за депортацію дітей Львова-Бєлова увійшла до п’ятірки владної партії РФ

Російська владна партія «Єдина Росія» визначила лідерів списку, з якими вона піде на вибори до Державної думи у вересні 2026 року, оголосив на з’їзді партії в Москві її голова Дмитро Медведєв.

Список очолив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, другим іде мер Москви Сергій Собянін, третьою – дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України. У Москві ці звинувачення заперечують.

На наступних місцях у списку є воєнний кореспондент телеканалу «Росія-1» Євген Піддубний і начальник головного штабу «Юнармії» Владислав Головін – російський військовий із позивним «Струна», учасник штурму Маріуполя. За матеріалами розслідувань та ефірів Радіо Свобода, «Юнармія» використовується Кремлем як інструмент мілітаризації молоді, зокрема для підготовки та подальшого залучення українських дітей з окупованих територій до лав армії РФ.

На з'їзді партії також представили агітаційний плакат із зображенням Путіна. Це вперше з 2007 року, коли «Єдина Росія» оголошує себе партією президента, пропонуючи слоган «Бути за Путіна – базовий мінімум».

Сам Путін взяв участь у з’їзді та виступив із короткою промовою, в якій заявив, що Росію не можуть перемогти на полі бою та назвав учасників війни «справжньою елітою».

Електоральні процедури в Росії відбудуться з 18 до 20 вересня.



