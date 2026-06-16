Президент Росії Володимир Путін підписав указ про проведення виборів до Держдуми РФ 20 вересня.

Очікується, що голосування, як і під час попередніх виборів, триватиме три дні, 20 вересня буде останнім днем голосування. Крім того, у багатьох регіонах Росії буде організовано так зване дистанційне електронне голосування.

Це будуть перші вибори до Думи після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони вперше будуть організовані і на території окупованих районів України, які російська влада оголосила своїми – у Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Луганській областях. В окупованому Криму голосування вже проводилося раніше, і законність цих виборів не визнавали Україна і Захід.

Вибори будуть організовані за партійними списками і 225 одномандатними округами.

Право брати участь у виборах мають 17 партій, із них 12 можуть брати участь без збору підписів, оскільки представлені у регіональних парламентах.

Після чергового посилення законодавства владі РФ стало простіше не допускати тих чи інших кандидатів до виборів. Зокрема, через адміністративні покарання чи кримінальні справи права балотуватися не буде у низки відомих представників партій «Яблуко» і КПРФ.

«Яблуко» залишається єдиною допущеною до виборів силою, яка виступає проти війни РФ в Україні (офіційна позиція партії – заклики до миру до обох сторін). Переважна більшість антивоєнних й опозиційно налаштованих щодо влади Путіна організацій до виборів не допущені.

Вибори у Росії відбуваються в умовах адміністративного тиску, і навіть, за даними незалежних дослідників, відвертих фальсифікацій у багатьох регіонах, пише Російська служба Радіо Свобода.

Попередні вибори відбулися у вересні 2021 року ще до російського широкомасштабного вторгнення в Україну. За їхніми підсумками, у нинішньому скликанні Держдуми «Єдина Росія» має конституційну більшість.