«Ситуація йде до критичної». РФ не має відповіді на удари ЗСУ? Путін помітив дефіцит бензину

Російський лідер Володимир Путін визнав серйозність ситуації з паливним постачанням окупованого Криму в інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия-1» Павлу Зарубіну.

Як сказав Путін, півострову потрібно близько 70 тисяч тонн бензину на добу, а зараз вистачить запасів лише на кілька днів. Росія, запевнив він, нарощуватиме постачання палива і сушею, і морем.

Також на нараді щодо забезпечення паливом внутрішнього ринку РФ Путін вперше визнав, що є «певний дефіцит» палива у самій Росії .

«Проблеми і для автомобілістів, і для бізнесу зберігаються: і черги, на жаль, теж на заправках є, і потрібну марку бензину не завжди можна знайти», – сказав він.

Рішення, за словами президента РФ, в тому, щоб «швидко і суттєво наростити виробництво найбільш затребуваних засобів ППО».

Однак Z-воєнкори зазначають, що «ситуація має тенденцію йти до критичної», маючи на увазі стан російської «малої ППО». За їхніми словами, Росія розгортає мобільні вогневі групи, ставить турелі, застосовує дрони-перехоплювачі, покриває дороги сітками – проте це все точково.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Влада Криму за останній місяць зіткнулася з дефіцитом бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи і на бензовози на новій трасі Р-280, яку Москва називає «Новоросія» – окупанти проклали її окупованими українськими територіями. Через атаки в містах окупованого півострова виникли проблеми з громадським транспортом; у Севастополі діють тимчасові графіки відключень світла, а також фіксуються проблеми з водою. З 22 червня на півострові закрили дитячі літні табори, включно із найвідомішим, «Артеком».