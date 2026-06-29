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«Ситуація йде до критичної». РФ не має відповіді на удари ЗСУ? Путін помітив дефіцит бензину

Черга автомобілів на АЗС після того, як окупанти обмежили продаж пального через дефіцит внаслідок ударів Сил оборони, окупований Севастополь, 1 червня 2026 року
Черга автомобілів на АЗС після того, як окупанти обмежили продаж пального через дефіцит внаслідок ударів Сил оборони, окупований Севастополь, 1 червня 2026 року

Російський лідер Володимир Путін визнав серйозність ситуації з паливним постачанням окупованого Криму в інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия-1» Павлу Зарубіну.

Як сказав Путін, півострову потрібно близько 70 тисяч тонн бензину на добу, а зараз вистачить запасів лише на кілька днів. Росія, запевнив він, нарощуватиме постачання палива і сушею, і морем.

Також на нараді щодо забезпечення паливом внутрішнього ринку РФ Путін вперше визнав, що є «певний дефіцит» палива у самій Росії.

«Проблеми і для автомобілістів, і для бізнесу зберігаються: і черги, на жаль, теж на заправках є, і потрібну марку бензину не завжди можна знайти», – сказав він.

Рішення, за словами президента РФ, в тому, щоб «швидко і суттєво наростити виробництво найбільш затребуваних засобів ППО».

Однак Z-воєнкори зазначають, що «ситуація має тенденцію йти до критичної», маючи на увазі стан російської «малої ППО». За їхніми словами, Росія розгортає мобільні вогневі групи, ставить турелі, застосовує дрони-перехоплювачі, покриває дороги сітками – проте це все точково.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Влада Криму за останній місяць зіткнулася з дефіцитом бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи і на бензовози на новій трасі Р-280, яку Москва називає «Новоросія» – окупанти проклали її окупованими українськими територіями. Через атаки в містах окупованого півострова виникли проблеми з громадським транспортом; у Севастополі діють тимчасові графіки відключень світла, а також фіксуються проблеми з водою. З 22 червня на півострові закрили дитячі літні табори, включно із найвідомішим, «Артеком».

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