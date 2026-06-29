Путін знову «бере Куп'янськ» і націлився на Суми? Заяви очільника Кремля на тлі українських ударів по Росії

На тлі пожеж на російських НПЗ, дефіциту з пальним, який охопив більшість регіонів Росії та окуповані РФ українські території, очільник Кремля дав інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия-1» Павлу Зарубіну.

Якою Путін бачить ситуацію на фронті? Як він оцінює наслідки атак українських дронів по військових та енергетивних об'єктах Росії? Чи готовий на переговори про завершення війни? І чому взагалі виступив із цими заявами?

Очільник Росії Володимир Путін у своєму останньому інтерв'ю традиційно стверджує, що російська армія просувається по всій лінії фронту.

Зокрема він заявив, що до околиці Куп'янська залишилося усього всього 2,5 кілометри.

Ще 2 грудня 2025 року Путін запрошував іноземних журналістів, зокрема і українських, відвідати Куп'янськ, який, як йому доповів Генштаб РФ, був взятий під російський контроль.

«Почну з міста Куп'янська, на тлі стели якого представники київського режиму (Кремль називає законну українську владу режимом. 12 грудня президент України побував у Куп'янську і зняв відео біля стели – ред.) люблять влаштовувати фотосесії. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста. Противник уже здійснив низку контратак, але успіху не мав»

Також очільник Росії стверджує, що «до міста Суми… залишилося десь 10,5 кілометра».

«Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ в Курську область і атак на наше прикордоння»

«Якихось політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає», – запевнив Путін, але додав, що «подальші дії залежатимуть від пропозицій Міноборони та Генштабу РФ».

Очільник Росії не раз заявляв, що не має намірів воювати з Україною

Очільник Кремля також про Червоний Лиман, і сказав, що до Слов'янська «залишається приблизно 8-9 кілометрів», а до Краматорська , до якого «всього 4 кілометри».

Росія розпочала гібридну агресію на Донбасі у 2014 році, взявши під свій контроль Донецьк і Луганськ, але взяти під свій контроль усю територію Донецької і Луганської областей російська арамія не могла навіть за 4, 5 роки повномасштабної війни.

Про українські атаки по Росії

Очільник Росії Володимир Путін не обійшов увагою українські ракетно-дронові атаки по російських військових та нафтопереробних заводах об’єктах. Він назвав їх «цілеспрямованими», але ситуацію в Росії із браком пального охарактеризував як «некритичну».

Водночас Путін поскаржився на вербування людей усередині Росії «для здійснення диверсій і терактів».

Усі ці проблеми він бачить, запевнив очільник Кремля, і «обов’язково їх вирішить».

Однак, акцент Путін зробив не на успішних ударах ЗСУ на російських НПЗ та російських заводах, а на тому, що це Захід хоче нібито розхитати ситуацію в Росії зсередини.

« Росія зазнає грубого , можна сказати без жодного перебільшення, безпрецедентного тиску з боку західних еліт. Завдати нам стратегічної поразки, перемогти на полі бою вони не можуть, намагаються розхитати політичну ситуацію, посіяти внутрішню смуту – теж не виходить. Ось і продовжують заохочувати київський режим (законнообрана влада України – ред.)»

За словами Путіна, ЗСУ нібито «відступають по всій лінії бойового зіткнення», а Захід воліє «не помічати всього цього, і водночас вводить саме проти нас все нові санкції».

Про переговори

Володимир Путін заявив, що на тлі закликів України до прямих переговорів із Володимиром Зеленським, він отримав нові пропозиції щодо припинення війни.

«Є й нові пропозиції. Деякі з них я готовий назвати. Наприклад, припинення ударів углиб територій з обох боків»

Путін запевнив свою аудиторію, що Київ пропонує це, бо російські «удари вглиб території України набагато потужніші, чутливіші та…руйнівніші, що призводять до справді серйозних наслідків».

Також, за словами очільника Росії, Україна нібито пропонує обмежити бойові дії 4-ма областями: Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою.

«Ще одна пропозиція – обмежити бойові дії, прошу уваги, лише чотирма територіями, тобто проводити бойові дії лише в Херсонській області, Запорізькій області, у Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці, а на всіх інших територіях бойові дії припинити»

Україна пропонує це через те, стверджує Путін, що має «катастрофічному дефіциті особового складу ЗСУ»:

«Тому що, якщо ми підемо на це (на обмеження війни чотирма областями – ред.), це дасть можливість ЗСУ вивести свої війська з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, а також з деяких ділянок державного кордону і перекинути ці підрозділи до чотирьох вищезазначених регіонів»

Це «не входить у наші плани», каже очільник Кремля.

Однак, тут же додав, що «уважно ставиться… до кожної пропозиції, яка надходить з того боку».

А переговори з президентом Зеленським, заявив очільник Росії, можна буде провести в столиці Білорусі.

«Упевнений, що, якщо справа колись дійде до переговорів, то можна використовувати також білоруські можливості. Знаю позицію Олександра Григоровича (очільник Білорусі Лукашенко – ред.), він готовий усіляко підтримувати все, що спрямовано на вирішення спірних питань мирними засобами»

Адже саме у Мінську, нагадує Путін, у Мінську у 2014 році були укладені Мінські угоди.

Напередодні відбулася зустріч Путіна і Лукашенка на Валдаї. Але після неї не було жодних офіційних заяв. Після розмови з Путіним Лукашенко полетів до лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Яка мета заяв Путіна?

Очільник Кремля Володимир Путін виступив із своїми заявами, щоб заспокоїти росіян перед виборами до Держдуми РФ на тлі українських ударів углиб Росії, та дефіциту пального, що охопив більшість регіонів Росії – від Москви до Сибіру.

Таку оцінку дає український Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Російський диктатор або остаточно переселився у вигадану реальність, або тримає власне населення за дурнів», – заявляють у ЦПД.

У ЦПД зокрема зауважили, що своїм твердженням про «10 кілометрів до Сум», Путін ввів «у ступор навіть лояльних Z-воєнкорів», а назвавши паливну кризу в Росії «некритичною» дав росіянам сигнал, що «марно сподіватися на вирішення проблем».

А ситуацію навколо Сум прокоментував ефірі програми Ранок.LIVE Військовий експерт Іван Тимочко.

За його, Путін намагається видати провал наступу в Сумській області за військовий успіх. Початкові плани Росії були набагато масштабнішими. Окупанти розраховували взяти під контроль Сумську область, захопити обласний центр і прорватися в напрямку Київської області.

Однак цей задум, стверджує Тимочко, зазнав краху:

«Вони наступали досить значними силами, але все провалилося. 60-тисячне об’єднання зазнало поразки»

Путін вимушений, наголошує експерт, у ситуації, що склалася, і у зв'язку з виборами до Держдуми Росії, створювати інформаційну картину успіху, що заперечує реальність. І ця реальність вже відкрилася більшості росіян через «дронові санкції України».