Радіо Свобода Weekly: Путін офіційно визнав кордони України 1991 року – Деніел Фрід

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Дух Анкориджа» вигадали у Кремлі? Запекла суперечка США і Росії щодо України набирає обертів

У той час як офіційна Москва все частіше посилається на «дух Анкориджа», стверджуючи, що рамки домовленостей про припинення війни в Україні вже існують, держсекретар США Марко Рубіо категорично спростовує ці заяви.

Розгорнулася запекла дипломатична битва з приводу того, що насправді відбулося під час торішнього саміту очільників США і РФ, Дональда Трампа і Володимира Путіна, на Алясці, від якого залежало так багато.

«Забавно, що Кремль заявляє про правочин без документа. Але при цьому він ігнорує документ – російсько-український договір, укладений, коли Путін уже був президентом, – який підтверджує російсько-українські кордони 1991 року. Путін сам підписав цей договір», – наголошує Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії. Більше про це за лінком

«Може долетіти до Москви». Україна заявила про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9. Деталі

Україна заявила про створення одразу двох власних балістичних ракет. Одна призначена для ударів по цілях поблизу лінії фронту, інша – для ураження об’єктів далеко в тилу. Компанія Fire Point, яка розробила ракети, обіцяє порівняно низьку вартість і швидкий запуск виробництва.

Вже відбулися випробування власної балістичної ракети FP-7 тактичного рівня. За характеристиками її часто порівнюють з американською ATACMS або з радянською «Точкою-У».

І просто зараз в Україні розробляють ще одну балістичну ракету – FP-9. За своїми характеристиками вона схожа на російський «Іскандер».

Що відомо про нові ракети і наскільки вони можуть змінити ситуацію на полі бою? Про це тут

Паливна криза в Росії. У більш ніж половині регіонів запровадили обмеження на продаж бензину

Згідно з підрахунками Радіо Свобода, станом на 24 червня щонайменше 55 із 83 федеральних суб’єктів Росії – республік, країв, областей та міст федерального значення – повідомили або про обов’язкові державні обмеження на продаж бензину й дизельного пального, або про обмеження, запроваджені приватними операторами автозаправних станцій.

Росія переживає найгірший за останні 20 років загальнонаціональний дефіцит пального. Головною причиною зростаючого дефіциту стала масштабна кампанія українських ударів безпілотниками по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах і трубопроводах.

Найбільший постачальник пального для Московської області – Капотнінський нафтопереробний завод – цього місяця двічі зазнав ударів. Підприємство не відновить роботу щонайменше до кінця 2026 року, повідомили Reuters посадовці.

Дефіцит пального стає дедалі серйознішою проблемою для Кремля. Більше інформації тут

«Почалося справжнє пекло». Росія масово вивозить дітей з окупованого Криму на тлі ударів ЗСУ

На тлі спричиненого українськими ударами дефіциту пального, перебоїв із електропостачанням та подачею води, в окупованому Криму запровадили надзвичайний стан.

Російська влада масово вивозить дітей із окупованого Криму. У регіоні зупинили роботу всіх дитячих змін та закладів їхнього організованого відпочинку на тлі посилених атак Сил оборони України по російській логістиці. Багатьох це рішення застало зненацька по дорозі до Криму.

Тих, хто вже доїхав до Криму, чиновники екстрено намагаються відправити по домівках, уникаючи слова «евакуація». Більше інформації за лінком

«Діставав до Києва». Ретранслятори у Білорусі для «шахедів» РФ: Лукашенко почув Зеленського?

Ретранслятори, які, за даними Києва, були встановлені на території Білорусі й допомагали російським дронам атакувати Україну, за повідомленням президента Володимира Зеленського, припинили працювати 22 червня. За кілька днів до цього Зеленський попередив очільника Білорусі Олександра Лукашенка, що якщо за тиждень рентраслятори не демонтують, то Україна «зробить це сама».

Президент України стверджував, що йдеться про чотири об’єкти в Гомельській і Берестейській областях. Офіційний Мінськ публічно ніяк не відповів на вимогу Києва демонтувати ретранслятори, але й не став заперечувати їхнє існування. Не було жодної реакції від білоруської влади і на заяву Зеленського про «ліквідацію» частини ретрансляторів у Білорусі цьогоріч у лютому. Детальніше тут

«Історія ще раз сміється з Навроцького». Одним з перших кавалерів Ордена Білого Орла був Іван Мазепа

Історичний факт – одним з перших кавалерів польського Ордену Білого Орла був український гетьман Іван Мазепа. Про це згадують нині, коли нинішній польський президент Кароль Навроцький забрав у президент Володимира Зеленського Орден Білого Орла, хоча нагорода була також вручена і українському народові, який вже п'ятий рік чинить спротив російській агресії.

Що ж до нагородження Мазепи, то, наприклад, одна поважна група у фейсбуці написала так: «Історичний факт – першим в історії нагородженим орденом Білого Орла був гетьман України Іван Мазепа! Історія сміється з президента Польщі Навроцького ще раз».

Інші ставлять питання руба: а чи відмовився б Мазепа нині від свого ордена на знак солідарності з Зеленським?

Розглянемо причини і контекст нагородження гетьмана найвищою польською нагородою. Читайте і дивіться за лінком

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