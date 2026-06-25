У ЗСУ заявили про встановлення прапора України на Кінбурнській косі, армія РФ відступає

У Збройних силах України заявили про встановлення державного прапора України на Кінбурнській косі на Миколаївщині.



Як повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь», українські військові внаслідок «потужного вогневого ураження змусили окупантів відступити із займаних позицій».



У ЗСУ стверджують, що відбувається евакуація вцілілого особового складу військ РФ, вони залишають свої рубежі оборони.



Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити це повідомлення.

Російська сторона цю заяву не коментувала.

На початку червня аналітики Інституту вивчення війни писали, що російське військове командування, ймовірно, виводить війська з Кінбурнської коси, оскільки українська кампанія ударів середньої дальності по російських лініях постачання робить оборону в цьому районі дедалі нестійкішою.

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі Радіо Свобода пояснював, що російські військові перетворили Кінбурнський півострів на плацдарм, з якого обстрілюють населені пункти на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману. Від цих атак неодноразово потерпали місто Очаків та сусідні населенні пункти.

Кінбурнська коса досі залишалася останньою незвільненою від російських окупантів частиною Миколаївської області.