Ситуація на Кінбурнській косі залишається «досить складною» – Гуменюк

Ситуація на Кінбурнській косі залишається «досить складною», але «прогнозованою». Про це в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії – сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк.



«Ситуація залишається досить складною, але при цьому досить прогнозованою. Тому що на тій частині Кінбурнської коси, яка належить до Миколаївської області, ворог не може перебувати постійно. Вони наїжджають туди для завдання вогню по протилежному берегу і акваторії Очаківського порту, намагаючись тримати так званий терористичний вогневий контроль над морськими транспортними шляхами – Дніпро-Бузьким лиманом – щоб не дати можливості включити Миколаївську область до зернової ініціативи», – розповіла вона.

За її словами, Росія залишати там свої сили та засоби постійно не має можливості.

«Оскільки перший же їхній постріл у певному місці – це сигнал для нашої роботи у відповідь, ми відразу відпрацьовуємо. Таким чином знищуємо їхні системи артилерійського чи реактивного залпового вогню, які вони намагаються використати проти мирного населення», – додала вона.

У листопаді минулого року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі. Він також заявляв, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.

Тоді ж американський Інститут дослідження війни (ISW) припускав, що українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області в разі звільнення Кінбурнської коси.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.