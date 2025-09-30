Як окупація КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ впливає на ОЧАКІВ? | Новини Приазовʼя

Російські військові 25 вересня вчергове атакували безпілотниками Миколаївську область. Окупанти застосовували FPV-дрони та ударні БПЛА типу «Shahed», повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Сили оборони збили або подавили 11 «Shahed», додав керівник ОВА.



Які громади Миколаївської області найбільше потерпають від російських обстрілів? Як реагує влада на загрозу FPV-дронів? Та на що окупанти перетворили заповідну Кінбурнську косу?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.