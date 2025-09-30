Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини Приазов’я

Як окупація КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ впливає на ОЧАКІВ? | Новини Приазовʼя

Як окупація КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ впливає на ОЧАКІВ? | Новини Приазовʼя
Embed
Як окупація КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ впливає на ОЧАКІВ? | Новини Приазовʼя

No media source currently available

0:00 0:13:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Які громади Миколаївської області найбільше потерпають від російських обстрілів? Як реагує влада на загрозу FPV-дронів? Та на що окупанти перетворили заповідну Кінбурнську косу?

Російські військові 25 вересня вчергове атакували безпілотниками Миколаївську область. Окупанти застосовували FPV-дрони та ударні БПЛА типу «Shahed», повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Сили оборони збили або подавили 11 «Shahed», додав керівник ОВА.

Які громади Миколаївської області найбільше потерпають від російських обстрілів? Як реагує влада на загрозу FPV-дронів? Та на що окупанти перетворили заповідну Кінбурнську косу?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

Форум

XS
SM
MD
LG