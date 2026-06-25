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Новини | Події

Bloomberg: військові США вперше під час навчань застосували українські морські дрони Magura

Атака на корабель-мішень відбулася в рамках нещодавніх навчань на Філіппінах, про які не було оголошено. Фото ілюстративне
Атака на корабель-мішень відбулася в рамках нещодавніх навчань на Філіппінах, про які не було оголошено. Фото ілюстративне

Військові США вперше застосували українські морські безпілотні надводні апарати Magura під час військових навчань, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, атака на корабель-мішень відбулася в рамках нещодавніх навчань на Філіппінах, про які не було оголошено, але відеозапис яких було надано Bloomberg News.

Як повідомляється, на відеозаписі американський спецназ направляє морські дрони до корпусу великого корабля – за кілька секунд вони детонують, і судно тоне під хвилями.

Журналісти стверджують, що це стало першим випробуванням у Індо-Тихоокеанському регіоні апаратів Magura, розроблених в Україні та використаних із нищівним ефектом проти російського Чорноморського флоту.

Як заявляли раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України, морський дрон Magura V5 також може застосовуватися для знищення повітряної цілі.

Як повідомляє пресслужба розвідки, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням

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