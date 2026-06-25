Паливна криза в Росії. У більш ніж половині регіонів запровадили обмеження на продаж бензину

Юлія Парніс

Росія переживає найгірший за останні двадцять років загальнонаціональний дефіцит пального: щонайменше 17 регіонів запровадили обов’язкові обмеження на продаж бензину та дизельного пального, а ще десятки повідомляють про нестачу пального або обмеження, запроваджені приватними паливними компаніями.

Головною причиною зростаючого дефіциту стала масштабна кампанія українських ударів безпілотниками по нафтобазах, нафтопереробних заводах і трубопроводах. Найбільший постачальник пального для Московської області – Капотнінський нафтопереробний завод – цього місяця двічі зазнав ударів. Підприємство не відновить роботу щонайменше до кінця 2026 року, повідомили Reuters неназвані посадовці.

Дефіцит пального стає дедалі серйознішою проблемою для Кремля, який не демонструє жодних ознак готовності послабити свій повномасштабний наступ проти України, попри дедалі помітніше невдоволення серед росіян після більш ніж чотирьох років війни.

Згідно з підрахунками Радіо Свобода, станом на 24 червня щонайменше 55 із 83 федеральних суб’єктів Росії – республік, країв, областей та міст федерального значення – повідомили або про обов’язкові державні обмеження на продаж бензину й дизельного пального, або про обмеження, запроваджені приватними операторами автозаправних станцій.

Ще майже у двох десятках регіонів про нестачу пального повідомляли місцеві медіа або користувачі соціальних мереж Telegram і VK.

« Стійкість російської нафтової галузі небезпечно наближається до межі », – написав аналітик енергетичного сектору Центру Карнегі «Росія – Євразія» Сергій Вакуленко.

П’ять українських регіонів, які Росія повністю або частково окупувала, також стикаються із серйозним дефіцитом пального.

Минулого тижня призначений Росією керівник окупованого Криму оголосив про повне припинення продажу бензину після кількох тижнів українських ударів дронами по автошляхах, мостах та інших маршрутах постачання на півострів.

Дронові атаки України стала відповіддю на роки російських обстрілів. Від самого початку великої війни Росія застосовує для ударів по всій території України увесь свій наявний неядерний ударний арсенал – артилерію, сисстеми залпового вогню, крилаті та балістичні ракети, переобладнані керовані авіабомби та ударні дрони-камікадзе. Причому – для ударів не лише по українських військових, а й по цивільній енергетичній та нафтовій інфраструктурі. Унаслідок цих атак загинули тисячі цивільних жителів.

Минула зима стала для України найважчою від початку повномасштабного вторгнення: мільйони людей прожили зимові місяці без світла та в умовах сильних морозів.

Водночас Україна стрімко розбудувала власну галузь виробництва безпілотників. Нині країна виготовляє великі обсяги потужних і технологічно складних дронів, а також крилатих ракет власного виробництва, які дедалі ефективніше застосовує у війні.

До цього арсеналу входять далекобійні дрони, оснащені потужними вибуховими зарядами та засобами захисту від радіоелектронної боротьби, що дозволяють їм уникати російської протиповітряної оборони.

Українські дрони вже завдали ударів по нафтобазах та експортній інфраструктурі в Балтійському й Чорному морях, обмеживши можливості Москви експортувати вуглеводні та фінансувати війну. Із березня українські сили також атакували понад два десятки російських нафтопереробних заводів, серед яких вісім із десяти найбільших у країні.

За оцінками аналітиків, із ладу виведено понад 20% усіх російських нафтопереробних потужностей .

А президент України Зеленський стверджує, що українські дронові атаки вивели з ладу майже 40% первинної переробки нафти в Росі

«Такий рівень руйнувань є безпрецедентним за всю історію російсько-українського конфлікту», – йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, оприлюдненому цього тижня.