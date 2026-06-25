Зеленський заявив про ураження двох НПЗ в Уфі й нафтобази у Краснодарському краї РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження внаслідок українських ударів вночі проти 25 червня двох нафтопереробних заводів в Уфі (республіка Башкортостан, Росія) і нафтобази в Краснодарському краї РФ.

«Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни й удари по українських містах і громадах. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть-Уфанефтехим» і «Башнефть-Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту», – написав Зеленський у телеграмі.

Він наголосив, що РФ має завершити війну, й Москві «варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час».

Влада Росії заяву президента України поки що не коментувала.

Вранці про те, що у станиці Полтавській у Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників виникла пожежа на території нафтобази, повідомили у регіональному оперативному штабі. За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, горіли три резервуари.

Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі. Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, зокрема нафтопереробні заводи, зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».