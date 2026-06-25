У Краснодарському краї РФ після атаки дронів горить нафтобаза. В окупованому Севастополі обмежили електропостачання

У станиці Полтавській у Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників виникла пожежа на території нафтобази, повідомили у регіональному оперативному штабі.

Займання, як стверджується, сталося «через падіння уламків БпЛА». За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Місцева влада тимчасово перекрила рух дорогою зі станиці Полтавської до хутора Трудобеліковського.

За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, горять три резервуари.

Полтавська нафтобаза – великий комплекс із прийому, зберігання і відпуску пального, у тому числі дизпалива і бензину АІ-92 і АІ-95. Його парк складається із 28 резервуарів. Телеграм-канал Supernova+ пише, що нафтобаза також пов’язана із мережею автозаправних станцій PNB. Українська армія вже атакувала цю нафтобазу вночі проти 16 червня 2026 року.

Крім того, як повідомляє Exilenova+, вночі масовано атакували енергетичні об’єкти у Сімферополі, в окупованому Криму. В Ялті, за даними Supernova+, після атак було знеструмлення.

В окупованому Севастополі запровадили «режим тимчасового обмеження електропостачання», повідомив призначений Росією керівник Михайло Развозжаєв. За його словами, це захід – «вимушений» і необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами регіону, щоб не допустити аварії у всій енергосистемі.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Міноборони РФ відзвітувало про 269 нібито збитих українських безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Калузькою, Курською, Орловською, Саратовською, Смоленською, Ростовською і Тульською областями Росії, Краснодарським краєм, московським регіоном, окупованим Кримом і Чорним морем.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

Як напередодні повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі, за тиждень із 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником червня 2025 року. Обмеження на продаж бензину торкнулися навіть головного нафтовидобувного регіону Росії – Ханти-Мансійського автономного округу.