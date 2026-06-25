Генштаб ЗСУ уточнив ураження ще одного Центру космічного зв’язку у Росії

Генеральний штаб ЗСУ уточнив дані про ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв’язку (ЦКС) «Владимир» у районі Гусь-Хрустального Володимирської області РФ.



За даними штабу, було критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу.



«Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, розташовані зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами», – йдеться у повідомленні.



Також український Генштаб заявляє про критично ушкоджену будівлю Апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів ЦКС й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.



Генштаб ЗСУ повідомив, що в результаті ураження 24 червня Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу – виробничий процес на підприємстві призупинено.

Вранці 24 червня губернатор Оренбурзької області РФ Євген Солнцев повідомляв що кілька БПЛА були збиті над промисловим підприємством в Оренбурзі, але не уточнював назви. Місцева влада заявила про відсутність постраждалих.

Російська сторона українську атаку по Центру космічного зв’язку (ЦКС) «Владимир» не коментувала.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що у ніч на 22 червня також було завдано уражень по центру космічного зв’язку (ЦКС) «Дубна» в Московській області РФ.

За даними штабу, також, серед іншого, було влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв’язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Російське держпідприємство «Космічний зв’язок» 22 червня агентству ТАСС заявило, що центр «Дубна» зазнав масової атаки безпілотників. Функціонування телевізійного мовлення та зв’язку, як стверджується, не порушено, персонал ЦКЗ не постраждав.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



