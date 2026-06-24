Генштаб ЗСУ уточнив результати ураження центру космічного зв’язку в Московській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати ураження у ніч на 22 червня центру космічного зв’язку (ЦКС) «Дубна» в Московській області РФ.



У штабі заявляють, що додатковий аналіз даних підтвердив влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв’язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.



Також українські військові заявили про ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус, за даними української сторони, містить у собі центральну апаратну ліній зв’язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.



У Генштабі додають, що уражений об’єкт у місті Дубна є найбільшим наземним комплексом супутникового зв’язку в Росії і використовується для військового зв’язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв’язку, розвідки та координації військ.

22 червня Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові уразили центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області. Тоді повідомлялось про «масштабне задимлення» на об’єкті.

Російське держпідприємство «Космічний зв’язок» 22 червня агентству ТАСС заявило, що центр «Дубна» зазнав масової атаки безпілотників. Функціонування телевізійного мовлення та зв’язку, як стверджується, не порушено, персонал ЦКЗ не постраждав.

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У ніч проти 22 червня на підльоті до Москви знищили 59 українських безпілотників, повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін. Аеропорти столиці РФ вночі припиняли роботу через атаку дронів.

За даними Міноборони РФ, за ніч 22 червня сили ППО збили та перехопили 301 український безпілотник, зокрема над Московським регіоном.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



