Генштаб ЗСУ заявив про ураження газопереробного заводу і єдиного в РФ гелієвого заводу в Оренбурзі

Генштаб Збройних сил України заявляє про ураження вночі проти 24 червня під російським Оренбургом газопереробного заводу і єдиного в Росії гелієвого заводу.

«Відстань – понад 1200 км від лінії бойового зіткнення. На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що Оренбурзький газопереробний завод й Оренбурзький гелієвий завод формують один комплекс.

«ГПЗ виділяє очищений природній газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки і чорного пороху). ОГЗ ж забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти – гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) й етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Генштабі зазначили, що Оренбурзький ГПЗ – один із найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році (побудований за участі іноземців), а його потужність складає 45 мільярдів кубометрів газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє «Газпром переробка».

У командуванні ЗСУ також заявили, що підтверджене пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв’язку «Владимир» у Владимирській області РФ.

«Центр забезпечує функціонування систем супутникового і далекого космічного зв’язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Влада РФ дані про ураження поки що не коментувала.

Раніше сьогодні український моніторинговий канал Exilenova+ зазначав, що ЗСУ вдарили по газопереробному заводу під Оренбургом. Водночас Supernova+ стверджувала, що було щонайменше три удари по підприємству. Місцеві жителі повідомляли також про атаку на гелієвий завод. Незалежного підтвердження цієї інформації не було.

Губернатор Оренбурзької області РФ Євген Солнцев заявив, що над промисловим підприємством в обласному центрі збили «кілька БпЛА» і «на місці працюють екстрені служби». Інші подробиці атаки він не навів. Обмеження на прийом і випуск повітряних суден запроваджували в Оренбурзі, Орську і Ясному.

Міноборони Росії заявило про нібито 323 збиті українські дрони над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Волгоградською, Калузькою, Курською, Липецькою, Нижегородською, Орловською, Оренбурзькою, Пензенською, Ростовською, Рязанською, Саратовською, Смоленською, Московською, Тульською областями, окупованим Кримом і акваторіями Азовського та Чорного морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».